Összesimult a próza és a zene

S hogy mennyire sikerült megragadni és megtartani a diákok érdeklődését, jól mutatta az a feszült csend, ami az előadást kísérte. A színész pedig a költő barátjának, Kerényi Frigyesnek írt, de neki soha el nem küldött, „fiktív” levelekkel, valamint az utazások alatt papírra vetett versekkel bebizonyította, hogy Petőfi sokkal izgalmasabban, merészebben élt és alkotott, mint azt az iskolában megtanuljuk. A közönség soraiban ülőkhöz lépve, közvetlenül szólította meg a fiatalokat, közelebb hozva hozzájuk a forradalmár, a nemzeti hős, az irodalmi gigász mellett a Juliskájáért rajongó szerelmest. A prózához hozzásimult Somlai Valéria zongorajátéka, elmélyítve azt a várakozást, kétséget és kiteljesedést, ami végigkísérte Petőfi Sándor és Szendrey Júlia kapcsolatát a megismerkedésüktől a házasságkötésükig.

– A zeneirodalom legtöbb érzelmet kiváltó műveiből igyekeztem válogatni, olyan darabokat kerestem, melyek hangulatukkal és mondanivalójukkal kiegészítik és felemelik az elhangzó szövegeket. Segítenek még inkább elképzelni azt a kort és életérzést, amit Petőfi tolmácsol a verseiben és a leveleiben – árulta el a zongoraművész, aki Schumann, Mendelssohn, Brahms, Chopin, Liszt szerzeményei mellett a sorsdöntő jelenetekhez, így az eljegyzéshez vagy az esküvőhöz romantikus melódiákból is kölcsönözött zenei betéteket.

A pillanat varázsa

– Ez egy csodálatos dolog, és mindig más – vette vissza a szót a színművész –, sohasem dekázható ki másodpercre, mert akkor és ott a színpadon más az attitűdünk, másképpen fogalmazunk, eltérő a ritmusunk. Az élő előadás, a pillanat varázsát nyújtjuk a diákoknak. Óriási érzés az is, amikor látjuk, hogy a gyerekeket kísérő tanárokat, nevelőket is sikerül megfognunk. Nem beszélhetnénk azonban erről, ha nem találkoztunk volna egy olyan támogatóval, aki mindezt lehetővé tette. Révész Bálint vállalkozása ugyanolyan sikeres lenne akkor is, ha mi nem járnánk el az iskolákba, ő mégis azt mondta, hogy szeretne a diákoknak maradandó élményt ajándékozni. Olyat, amit valószínűleg minden intézmény megadna a gyermekeknek, ha megtehetné, de nem teheti, mert az anyagi lehetőségei nem engedik. A cégvezető vállalta, hogy eljuttatja az előadásunkat negyven iskolába – eddig közel tízezer fiatal látta.

– Már régóta jó kapcsolatot ápolok Rékasi Károly színművésszel, így a Petőfi 200 programsorozathoz kapcsolódó, rendhagyó emlékműsorát is megmutatta nekem. Nagyon elnyerte a tetszésemet, mert rendkívül lendületes, élvezetes formában enged betekintést a költő életébe és a korba, amiben élt, alkotott – válaszolta lapunk megkeresésére Révész Bálint, a Révész Cégcsoport alapítója és tulajdonosa.

Negyven iskolába jut el

– A mai fiatalok számára igazi élményt nyújtó előadás segíti az irodalmi ismeretek bővítését, a tanulást. Ezért döntöttem úgy, támogatást nyújtok ahhoz, hogy az ország negyven iskolájába vigyék el ezt az emlékműsort, hadd lássa minél több diák. Ugyanakkor a tanárok is ötletet, inspirációt nyerhetnek ebből az új szemléletű megközelítésből, amely segíti a lexikális információk befogadását, a tanagyag elsajátítását. Örülök, hogy vármegyénk több pontján, így Nyíregyházán is sokan lehettek részesei ennek a nagyszerű produkciónak – adta meg a visszaigazolást a döntéséhez Révész Bálint, aki hasonló elvek mentén számos egyéb módon van jelen szűkebb hazánk kulturális és sportéletének támogatásában is.

Egy életre szóló élmény

– Egy iskola életében fontos, hogy a mindennapos oktató-nevelő munka mellett a gyerekek a pénteki rendhagyó irodalomórához hasonló pluszt kapjanak. Az előadás eddig soha nem látott módon mutatta be Petőfi Sándor életének egy meghatározó időszakát, így azt gondolom, hogy a diákok életre szóló élménnyel gazdagodtak – fogalmazott Kantár Attila, az Arany János Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium igazgatója.

Ezt két hetedikes diák, Papp Anna és Palaga Milán is megerősítette. A diákok elmondták: eddig nem vagy kevéssé ismert, a tanórákon csak érintett részleteket tudhattak meg Petőfi életéből, ráadásul egy ismert színész előadásában hallhatták a költő legszebb verseit.