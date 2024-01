Az elmúlt napokban kimutatta oroszlánkarmait a tél, s ha a hét elején enyhül is egy kicsit, hajnalban és éjszaka még tartja magát a fagy, a mínuszok pedig nem kímélik az otthontalanokat. A nagy segélyszervezetek mellett a kisebbek is kiveszik a részüket a szociális segítségnyújtásból. A nyíregyházi Labor Café az idén nem tudja megnyitni kapuit a melegedni akarók előtt, azonban továbbra rendszeresen támogatja a leginkább rászorulókat.

Egy tányér forró leves

– A Szeretet-szendvics akciónkat 2024-ben forrás és támogatás hiányában még nem kezdtük el, január 17-én, szerdán viszont ismét főzhetünk a hajléktalanoknak, mert az előző adománygyűjtésből befolyt alapanyagokkal jól gazdálkodtunk. Szoros kapcsolatban vagyunk a Periféria Egyesülettel, minden főzés előtt egyeztetünk velük arról, hogy hány utcai ellátottról gondoskodhatunk egy tál forró gulyás erejéig. Az elmúlt időszakban harminc adagra volt szükség – árulta el Fekete Éva. A közösségi tér vezetője hozzátette: emellett gyűjtik a meleg ruházatot, és igyekeznek ezeknek minél előbb gazdát találni.

A napokban kikerült egy állófogas a jósavárosi könyvtárral szembe, az árkádok alá azzal a céllal, hogy akinek van felesleges téli ruhája, az gondoljon azokra, akiknek nincsen, s akassza ki, hogy mások elvihessék.

– Ez egy országos akció, amihez egyszerű civilként két barátnőmmel együtt én is csatlakoztam. Megunt, de még jó állapotú téli kabátokat, sapkákat, sálakat, kesztyűket, pulóvereket viszünk ki, és erre biztatunk másokat – mondta el lapunknak Reményi Angéla. A Labor önkéntese hozzáfűzte: úgy tűnik, van igény a meleg ruházatra, ugyanis fordulhatnak akárhányszor, egy órán belül üres a fogas.

Keresik a helyét

– Már tavaly is nagy volt az érdeklődés, ezért döntöttünk úgy, hogy ezen a télen is adakozásra sarkalljuk a környéken élőket. Természetesen nem ez az egyetlen módja a segítségnyújtásnak, szeretnénk helyet találni a városban egy olyan doboznak, amibe tartós élelmiszert lehetne elhelyezni azoknak, akiknek szükségük van rá. Húsba vágó probléma a menstruációs szegénység, jó szolgálatot tenne tehát egy „csajos” adománypolc is. Minden attól függ, milyen felajánlások érkeznek majd. Az első lépés azonban az, hogy találjuk olyan településrészt Nyíregyházán, ahol jó szívvel fogadják a kezdeményezésünket – jegyezte meg Angéla bizakodóan.