Ép testben ép lélek

– A Magyar Honvédség életében is nagyon fontos szerepe van a sportnak. Fizikálisan fittnek kell lennünk, hogy hatékonyan láthassuk el a feladatainkat, és akár szélsőséges körülmények között is helyt állhassunk. Azt sem szabad elfelejteni, hogy aki sportos életmódot folytat, az mentálisan is megerősödik. A múlt héten egy konferencián voltam, ahol megtudtam, a honvédség elindított egy programot, melyben az egészséges táplálkozásra is nagy hangsúlyt fektetnek – tudatta a parancsnok.

Orosz Antal azt is elárulta, a futáson részt vevő honvéd kadétok nevelésében is előkelő helyen szerepel a testmozgás, de más szempontból is fontos, hogy a katonákkal közösen vegyenek részt bizonyos programokon.

– Szeretnénk, ha minél több fiatal kadét maradna a honvédség állományában hivatásos, szerződéses, esetleg tartalékos katonaként. Az ilyen alkalmak kiválóak arra, hogy az ifjúság egy kicsit összekovácsolódjon a katonákkal, és új élményekkel gazdagodjanak. A futáson 55 év felettiek is részt vesznek, így több generáció is rajthoz áll. Nekik kevesebbet kell futni, a többiekre viszont két kör vár a tó körül, ami hozzávetőleg három kilométert jelent – tette hozzá Orosz Antal alezredes.