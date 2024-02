Érdeklődve és sok kérdéssel fogadták a Nyíregyházi Egyetem hallgatói azt a két kiválóságot, akik a magyar parasport napja alkalmából látogattak az intézménybe a napokban, hogy feltárják küzdelmekkel teli, sikerekkel megkoronázott életútjukat. Szekeres Pál vívó és Becsey János úszó hosszasan mesélt a diákoknak arról, hogy milyen pályát vittek végig sérült, fogyatékkal élő sportolóként. A rendezvény azért jött létre, hogy az ifjabbakat is bevonhassák a sportágba, amelyről a szervezők is beszéltek.

Közösen szervezik

Szakács Roland, az Aqua Sport Egyesület alapító elnöke Pazonyi György olimpiai kutatóval, amatőr történésszel együtt már hét éve szervezi a Példaképek közelről című rendezvénysorozatot, amelynek az egyik állomása volt most az egyetem.

– A sorozat 2017-ben indult, azóta folyamatosan évi 3-4 alkalommal tartunk ilyen előadásokat, ahol olyan embereket mutatunk be a diákoknak és a felnőtteknek, akik értékes példamutató pályával szolgálhatnak számukra – mondta az egyesület elnöke, és még azt is elárulta: a program következő eseménye tavasszal folytatódik. Az egyesület elsősorban vízi sportolókat vont eddig be a sorozatba, de már más ágak kiválóságaira is kaptak meghívót. A mostani előadáson a Magyar Olimpiai Akadémia és a Magyar Paralimpiai Bizottság is részt vett.

Pazonyi György, Győr Béla és Szekeres Pál

Forrás: Fotó: Dodó Ferenc

Közelebb hozni a fiatalokat

– A paralimpia napja miatt szerettük volna közelebb hozni a hallgatóságot, hogy megértse: az ép és a sérült sportolók között nincs is nagy különbség – nyilatkozta lapunknak Győr Béla, a Magyar Olimpiai Akadémia főtitkára, aki még azt is elmondta: a szervezők küldetésüknek tartják, hogy jobban megismertessék a parasportot és az olimpiát azzal a korosztállyal, amely ma már kevésbé követi a játékokat. Az eseménynek az is célja volt, hogy bemutassák az akadémia olimpiai nevelési programját.

– A képzés első verziójába több mint 336 tanárt vontunk be, akiknek igyekeztünk átadni azt a tudást, amivel most már az olimpiai nevelési tantárgyat is oktathatják majd – tette hozzá a főtitkár, és elárulta: a program lényege, hogy az oktatók bemutathassák saját életüket és azt, milyen hatással van rájuk a szakmájuk.

Becsey János szintén tagja lett az akadémiának és az intézmény képzéseinek is, így nem volt kérdés, hogy őt kérik fel a nyíregyházi bemutatóra, társa, Szekeres Pál szintén nagy örömmel vállalta a feladatot.

Nem adták fel

A két paralimpiai kiválóság különféle sikertörténeteket mesélt, illetve saját múltjukba is betekintést adtak a fiataloknak. Szekeres Pál egész életében vívással foglalkozott, azonban egy autóbaleset következtében eltört a gerince. Kedvenc sportjától viszont ez sem tántorította el: nem sokkal a tragédia után paralimpiai bajnok lett, jelenleg pedig a sportág szövetségeinek felső vezetésében van, és arra ösztönözi az ifjabb generációkat, hogy találjanak maguknak hősöket, akiknek szurkolhatnak majd akár az olimpián vagy a parasport egyéb versenyein is. – Úgy gondolom, nemzeti identitásunknak több alapja van: ilyen a nyelv vagy a gasztronómia, de a kultúrának fontos része szerintem a sport is, ezért jó, ha ismerjük annak minden hazai ágát.

Becsey János egy olyan rendellenességgel született, ami miatt nem tudja rendeltetésszerűen használni a jobb oldalát, viszont a bal oldala az úszásnak és a vízilabdának hála megerősödött, e sportokra az olimpia ösztönözte még gyerekkorában.

– A montreali játékokon elért magyar sikerek miatt jelentettem ki a szüleimnek, hogy belőlem is bajnok lesz – mesélte az úszó, aki mindössze nyolcéves volt ekkor. Apjának köszönhetően rendes óvodába és iskolába járhatott, és tízéves korában elkezdte a vízi sportokat.

– Szerencsém volt, hiszen olyan családba születhettem, ahol mindenki támogatott, hogy felnőtt koromban sikeres ember lehessek – folytatta Becsey János, aki szerint a szülők manapság mindentől óvják fogyatékkal élő gyermekeiket, de ez nem feltétlen jó. A két sportoló biztatja a felnőtteket, támogassák sérült csemetéiket, hogy teljes életet élhessenek.

A rendezvény két vendég­előadója a Kossuth Lajos Evangélikus Gimnáziumba is ellátogatott, ahol több mint 150 gyermek fogadta őket az iskola dísztermében.