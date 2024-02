Állandó megújulásban, ez az idei programsor mottója. A házasságban élők szerint, a változásokat szeretetben, megértésben kell megélni, a pszichológus pedig azt mondja: mindennap dolgozni kell a jó párkapcsolatért, ha úgy tetszik, minden egyes nap ki kell mondani az igent.

Erősebb a kapocs

Megváltoztatja az „igen” két ember kapcsolatát? Mi a titka a jó házasságnak? – tettük fel a kérdéseket.

Szabolcs-Szatmár-Bereg. A Házasság hetéhez kapcsolódva két párt szeretnénk bemutatni: sportújságíró kollégánk, Molnár Krisztián és felesége nemrég indultak el közös útjukon, míg a Mozga házaspár, Ancika néni és Béla bácsi több mint hat évtizede lépegetnek egymás mellett.

– A feleségemmel több mint tíz évvel ezelőtt ismerkedtünk meg, 2019 októberétől jegyben jártunk, majd 2020 áprilisában összeházasodtunk. A kapcsolatunk elején még szinte gyerekek voltunk, valószínűleg emiatt nem akartam elsietni a lánykérést. Pedig régóta tudtam már, hogy kivel akarom leélni az életemet, csak valahogy nem fogalmazódott meg bennem, hogy mindezt hivatalossá tegyük. Viszont, mindketten hagyománytisztelőek voltunk abból a szempontból, hogy a családalapítás a házasságkötéssel kezdődik – árulta el Krisztián.

Miután jogilag házastársakká váltak, az egyházi szertartásra és a lakodalomra több mint egy évet kellett várniuk, mert a koronavírus-járvány kétszer is közbeszólt.

– Végül a harmadik időpontunk lett a „nyerő”, a hosszas huzavona sem tántorított el bennünket attól, hogy szeretteink és barátaink körében is megünnepeljük életünk fontos döntését. A mindennapjaink nem feltétlen a kimondott „igennel” változtak meg – tette hozzá munkatárunk –, maximum annyi különbséget tapasztaltam akkor, hogy onnantól kezdve nem mint barátnőmre, hanem feleségemként hivatkoztam Hédire, akinek viszont megváltozott a vezetékneve. Az érzéseink ugyanolyanok maradtak, mint négy éve voltak, majd a kapocs még erősebbé vált azzal, hogy megszületett a kislányunk, Bella, aki megkoronázta a házasságunkat.

Mindennél erősebb szövetség

A kisvárdai Mozga házaspár, Ancika néni és Béla bácsi tavaly novemberben ünnepelték a hatvanadik házassági évfordulójukat.

– A bátyám Nyírbátorban volt katona, és ott szolgált Béla is. Egyik éjszaka szórakozni mentek, hazaérve pedig a szobánk előtt osontak el, akkor látott meg. Mi, lányok persze aludtunk, úgyhogy eléggé meglepett, amikor a testvérem nem sokkal később arra kért, hogy küldjek magamról egy fényképet. A válaszlevélben azt írta, hogy „üdvözöl a haver”. Aztán, amikor legközelebb hazajöttek, személyesen is megismerkedtünk, ez volt 1962 decemberében. A következő év novemberében egybekeltünk – idézte fel Ancika néni.

Kétszáz forinttal a zsebükben indultak neki a közös életnek, de egy pillanatig sem kételkedtek abban, hogy egymás mellett akarnak megöregedni. Dolgoztak keményen, vállt vállnak vetve, támogatva a másikat, csendes szeretetben nevelték két lányukat, akik egyetértenek abban, hogy szüleik házassága nemcsak gyermekeik, unokáik és dédunokáik, hanem mindenki számára példaértékű.

– Azt gondolom, hogy megértés és a szeretet az alapja mindennek. A lányok is ezt látták tőlünk, itt soha nem volt egy hangos szó, veszekedés, káromkodás. Mindig azt kívántam, a jóisten legalább ilyen jó házasságot adjon nekik is. Ez egy mindennél erősebb szövetség köztünk.

A Mozga házaspár hatvanadik évfordulójához Ferenc pápa is gratulált, oklevelét Palánki Ferenc római katolikus megyés püspök adta át Ancika néninek és Béla bácsinak

Fotó: Mozga család archívuma

Egy kicsit minden egyes nap ki kell mondani az igent

– Jó párkapcsolatban élni az egyik legnehezebb munka, mindennap tenni kell érte. Azt szoktam mondani, hogy egy kicsit minden nap ki kell mondani az igent– tette hozzá a témához Tullner Gabriella szakpszichológus.

– A kapcsolatok első fázisában, a szimbiózis időszakában minden természetes, a másik iránti érzések lángolnak, magunkat és a másikat is csak szépnek és jónak látjuk. Aztán idővel le kell tudunk válni a másikról. Miért? Hogy magunk felé forduljunk, s élni tudjuk az életünket, a túl hosszú ideig fennálló rózsaszín mámor perzselő, nem látjuk benne magunkat, csak a kettőnk viszonyát. Amikor „megnyugszanak” az impulzív érzések, elkezdjük magunkat a másikhoz „illeszteni”. A személyiségünk, az életvezetésünk, a kapcsolataink újrarendeződnek, s kialakul az egy pár vagyunk állapot, ez egy hosszú folyamat, amit az egymáshoz csiszolódásnak nevezünk, s mialatt természetesen lehetnek kisebb hullámvölgyek is. Az idő fontos tényező, minél hosszabbak a jól megélt évek, annál mélyebb a kötődés, szorosabb a kapocs két ember között. Aztán idővel beköszönt a monotónia, hiszen már sok meccset lejátszott egymással a házaspár, úgy érzik kiismerték a másikat. Együtt nevelik a gyerekeket, építkeznek, s minden fontos dolgot megoldanak, de valahogy lekerül a fókusz a párkapcsolatukról. Ilyenkor sok házaspár eltávolodik egymástól, „barátként” kezdenek el élni. Fontos, hogy mindig meg tudjanak újulni. Időt, energiát kell szánni a közös elfoglaltságokra különben könnyen apa és anya találja egymás mellett magát. Nehéz erről a pontról visszatalálni a férj és feleség szerephez, testileg és lelkileg közel maradni egymáshoz. Ennek elengedhetetlen feltétele, hogy a rohanással teli mindennapokban meg-megálljunk és akarjuk férfiak és nők lenni ,ne „csak’’ anyák és apák – osztott meg egy fontos gondolatot a szakpszichológus Tullner Gabriella.