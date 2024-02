Minden anya életében eljön az a pont, amikor megelégeli, hogy a szakemberek csak legyintenek, ha arra panaszkodik, gyermekének rendszeresen fáj a hasa. Tóth Judit is érezte, hogy ez nem egy olyan probléma, amit idővel kinő a kislánya.

– Minden lelete tökéletes volt, az orvosok nem találtak nála szervi problémát, az anyai ösztönöm azonban azt súgta, hogy ne hagyjam ennyiben a dolgot. Elvittem egy ételallergia-vizsgálatra, ahol kiderült, hogy gluténérzékeny a gyermekem – ez tizenhárom évvel ezelőtt történt, amikor a boltokban még ritka vendég volt a mentes élelmiszer, és a gluténérzékenység konyhai irodalma sem töltött polcokat.

Visszaült az iskolapadba

– Gyógyszertári szakasszisztensként tisztában voltam azzal, hogy minél tovább halogatjuk a változást, annál nagyobb kárt okozunk a kislányom szervezetében. Enni pedig mindennap kell, tehát az itt és most volt a megoldás. A gluténérzékenység ráadásul gyakran párosul tej- vagy tojás­allergiával, de megelőzésként a cukorra is oda kell figyelni. Borzasztó nagy kihívás előtt álltunk, hiszen nem volt időnk kísérletezgetni, a konyhánk azonban még nem állt készen, ugyanis az utolsó fakanálig mindent ki kellett dobnunk, hogy tiszta lappal indulhassunk – magyarázta Judit. Beleásta magát a témában megjelent cikkekbe, könyvekbe, majd visszaült az iskolapadba, hogy minél többet megtudjon az ételallergiáról, s ma már táplálkozási tanácsadóként segít másoknak. Közel ezer saját mentes receptje számos kiadványban megjelent már, közösségi oldalán hetente osztja meg a követőivel az ételleírásokat. S hogy miért?

– Segíteni szeretnék azoknak, akik hasonló cipőben járnak. Én már végigjártam ezt az utat, nem kell, hogy hozzám hasonlóan mások is fölösleges köröket fussanak.

Mivel lehet helyettesíteni?

A magyar konyha alfája és ómegája a kenyér, és talán ez az az étel, amit a legnehezebb úgy elkészíteni gluténmentesen, hogy olyan legyen, mint az „igazi”.

– Eleinte készen vettük a kenyeret, de azt anyagilag nem lehet bírni, így rákényszerültem, hogy magam süssek a kislányomnak. Rengeteget próbálkoztam, kísérleteztem, míg egy igazán jó kenyeret tudtam az asztalra tenni. Szerencsére ma már többféle olyan lisztet lehet kapni, amihez csak vizet kell adni – instant siker­élmény – jegyezte meg a táplálkozási tanácsadó.

Tóth Judit kérdésünkre elmondta: az emberek leg­gyakrabban arra kíváncsiak, hogy mit mivel helyettesíthetnek cukorbetegként, tejallergiásként, gluténérzékenyként, vagy ha csak egészségesebben szeretnének enni és élni.

– A kezdőknek kész lisztkeverékeket szoktam ajánlani, hiszen időbe telik, míg a saját készítésű kenyér, péksütemény úgy sikerül, ahogy azt elképzelték. Ha valaki glutén­érzékeny és cukorbeteg, a legfontosabb szempont, hogy alacsony szénhidráttartalmú és nyújtott felszívódású, magas rosttartalmú termékeket használjanak. Gondolok itt a barnarizs-lisztre, a köleslisztre, adott esetben azokra a kiegészítő, sütéshez való alapanyagokra, mint az útifűmaghéj, ami egyre elterjedtebb, mert amellett, hogy kiváló béltisztító, kiváló a vízmegkötő képessége, emiatt nagyon jól beilleszthető ezekbe a modern ételekbe, a száraz lisztek mellé.

Nem rosszabb a mentes

A tanácsadásai, kitelepülései, nyitott főzőnapjai során sokan még mindig rácsodálkoznak arra, hogy ami mentes, nem feltétlenül rosszabb.

– Amikor meghívnak egy rendezvényre, viszek magammal glutén, cukor és tej felhasználása nélkül készült péksüteményt, pohárdesszertet, rágcsálnivalót, az emberek pedig nem győzik dicsérni, milyen finomak. Az előítéleteik persze nem alaptalanok, de ma már széles a termékpaletta, és nem feltétlenül ehetetlen, ami mentes. Kompromisszumos, hiszen nem feltétlenül fogja ugyanazt az ízvilágot kölcsönözni, amit már megszoktunk az étkezéseink során, de amilyen gyorsan fejlődik az élelmiszeripar ezen területe is, úgy gondolom, néhány év múlva már meg sem lehet különböztetni egymástól a mentes és a rendes termékeket.

Tóth Judit táplálkozási tanácsadóval készült podcastbeszélgetésünket hamarosan meghallgathatják a Szabolcs Online-on, a Videán és a Spotifyon.