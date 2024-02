A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház nyíregyházi egészségfejlesztési irodája immár ötödik alkalommal rendezte meg a gyöngyfűzési akciónapot, mellyel az idén elsősorban a betegágy mellett dolgozó kollégákat szólították meg. A cél az volt, hogy gyöngyfűzés közben a résztvevők megoszthassák egymással tapasztalataikat a méhnyakrákkal kapcsolatban, az elkészült karkötőkkel pedig kifejezzék támogatásukat azoknak, akik műtét előtt állnak, vagy már lábadoznak a kórház valamelyik osztályán. Az akció rengeteg dolgozót megmozgatott, s annyira sikeres volt, hogy végül 153 karkötő készült el. Ezeket pénteken adták át a nőgyógyászati, a hematológiai és az onkoradiológiai osztály vezetőinek, hogy kollégáik segítségével juttassák el a betegeknek. Moravcsikné dr. Kornyicki Ágota, az Egészségfejlesztési Osztály osztályvezetője az ünnepélyes átadón elmondta, a daganatos betegség miatt műtött vagy műtét előtt álló betegek kapják meg a karkötőket, egy-egy rövid motivációs üzenettel ellátva. – Ezzel azt fejezzük ki, hogy nincsenek egyedül, és az ellátás mellett kedves szavakkal is támogatjuk őket. A dolgozók várakozáson felüli létszámban vettek részt az akcióban, ezért a tervezett kettő helyett három osztályra is jut majd a kézzel készült ékszerekből – tudatta az osztályvezető.

A megelőzésre világítanak rá

És hogy miért ilyen fontosak az ehhez hasonló érzékenyítő akciók? Erről dr. Ajzner Éva, a kórház orvosigazgatója beszélt lapunknak. – Egy országos akcióról van szó a méhnyakrák elleni küzdelem jegyében. Különféle rendezvényeken hívják fel a figyelmet a megelőzés fontosságára az egészségügyi intézmények és a civil szervezetek. A karkötők fűzésével teret és időt adunk az érintetteknek arra, hogy beszélgessenek a betegségről, annak megelőzési formáiról. Ez azért is fontos, mert a WHO 2030-ra azt a célt tűzte ki, hogy megszabadítja ettől a tömegeket érintő betegségtől a világot. Ehhez egy nagyon komoly prevenciós programot talált ki a szervezet. A cél az, hogy a lányok 90 százaléka megkapja 15 éves koráig a betegséget okozó vírus elleni oltást, továbbá a leginkább veszélyeztetett korcsoporthoz tartozók legalább 70 százaléka évente vegyen részt szűrésen. Az is fontos, hogy akinél észlelik a betegséget, megfelelő kezelést kapjon – hangsúlyozta az orvosigazgató.