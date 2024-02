A Nemzetközi Robotikai Szövetség (IFR) 2022-ben publikált jelentésében azt írta: ebben az időszakban a magyarországi gyártóiparban 10 ezer dolgozóra 115 robot jutott. Az ipar 4.0 térhódításával párhuzamosan egyre többen felteszik a kérdést: féltenünk kell-e a munkahelyünket az ipari robotoktól, vagy éppen ellenkezőleg, jellemzően olyan tevékenységi körökből „váltják ki” az embereket, amiket eleve nem szívesen végeznek, így a végtelen ismétlődésre épülő, monoton, gyakran nehéz fizikai munkák helyett így van lehetősége a cégnek átcsoportosítani a dolgozóit magasabb hozzáadott értékű munkakörökbe.

A kérdésben dr. Dezső Gergely, a Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetén belül működő Műszaki Alapozó, Fizika és Gépgyártástechnológia Intézeti Tanszékének főiskolai tanára segített eligazodni.

– Az ipari tevékenység automatizálása ősi vágya az emberiségnek – tekerte vissza az idő kerekét az egyetemi oktató. – Ez volt az oka annak, hogy minden történelmi korszakban az akkor elérhető technikával olyan gépeket igyekeztek alkotni, amelyek működtetése emberi munkát nem igényel, vagy csak kevés beavatkozást kíván meg. Jó példát adnak erre a szélmalmok, vízimalmok, a szárítók, állati erővel hajtott eszközök. Az úgynevezett első ipari forradalom óta a folyamatok gépesítése rendkívüli fejlődésen ment keresztül. Ez érvényes a gyártási technológiákra is – fogalmazott dr. Dezső Gergely.

– Napjainkban úgy tartják, hogy az úgynevezett negyedik ipari forradalom zajlik, amit néha ipar 4.0-nak is neveznek. Ami ma történik, azt a következő szavakkal is szokták jellemezni: digitális forradalom, az intelligens gyártás vagy gyárak kora. Erősen jellemző az, hogy egy-egy összetettebb termék gyártását a tervezéstől a vásárlóhoz kiszállításig globális, nemzetek feletti, multinacionális kiterjedésű együttműködésben valósítják meg. Mit jelent ez egy-egy gyártó üzem működésében, életében? Képesnek kell lennie arra, hogy partnereitől érkező információkat fogadjon be, azt értelmezze, felhasználja, illetve ő maga is mások felé hatékonyan kommunikáljon. Itt már nem csak szöveges üzenetekről beszélünk, hanem olyan műszaki, technológiai információkról, tervdokumentációkról, esetleg informatikai kódokról, amelyeket akár közvetlenül is fel lehet, vagy fel kell használni a gyártásban. Jó példa erre az a ma már szokásos folyamat, hogy egy elektronikus testmodellből szoftveresen létrehozható az a program, amely alapján egy CNC vezérlésű gyártó eszköz elkészíti az alkatrészt. Lehet, hogy a tervdokumentáció készítője és a gyártó több ezer kilométer távolságban vannak egymástól – mondta a főiskolai tanár, aki a gondolatsor folytatása előtt feltette a kérdést: de hogyan illeszkedik ebbe a képbe a robotika?

Szerinte az ipari robotok olyan elektromechanikus eszközök, amelyek gyorsan és rugalmasan programozhatók, miközben munkájukat a hagyományos gépekkel összemérhető ismétlési pontossággal valósítják meg. Összetettségüknek köszönhetően a robotok egyre több és egyre összetettebb emberi tevékenységet képesek kiváltani. Erre példa lehet a hegesztő robotok alkalmazása. Ismert, hogy a hegesztés folyamata igen érzékeny az apró mozgásbeli hibákra, vagy gépbeállításokban jelentkező eltérésekre, melyek emberi munkaerő esetén a fáradtság bekövetkeztével egyre gyakrabban történhetnek meg. Megfelelő programozás és szakmai felügyelet mellett a hegesztő robotok igen jó minőségű hegesztett kötéseket képesek létrehozni napi 24 órában, egy hét minden napján, a lehető legnagyobb (optimalizált) termelékenység mellett, kevés hibával.

– A robotok igen fontos elemei az úgynevezett rugalmas gyártócelláknak. A rugalmas gyártás lényege az, hogy a gyorsan változó piaci igényekhez hatékonyan képes alkalmazkodni. Azokban az üzemekben, ahol sokféle terméket kell gyártani, előfordulhat az, hogy akár naponta több alkalommal kell más termék készítésére átállni. Robotok, illetve programozható automatizált berendezések esetén ez megtörténhet úgy, hogy a megfelelő programot kell rátölteni az eszközre. Itt azért meg kell jegyeznem, hogy napjainkban a robotizált, rugalmas rendszerek sem működhetnek még teljesen emberi felügyelet nélkül. Szükség van a folyamatok figyelemmel kísérésére, váratlan események esetén a beavatkozásra, illetve bizonyos időközönként ellenőrzésre, beállításokra. Egyre nagyobb igény van olyan mérnökökre, szakemberekre, akik egy robotot, vagy automatizált gyártó berendezést, gyártócellát képesek üzemeltetni, vagy akár egy vállalati fejlesztés keretében megtervezni és összeállítani – sorolta a Nyíregyházi Egyetem oktatója.

A szakember hozzátette, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a gyártással foglalkozó cégek napról napra egyre több területen valósítanak meg olyan technológiai fejlesztést, melynek része valamilyen robot. Ilyen területek például a raktározás, a logisztika, a korábban már említett hegesztés, a rakatképzés, a csomagolás, a gyártósorokon végzett ellenőrzés és a hibás munkadarabok eltávolítása, az előgyártmányok gyártósorra helyezése, anyagmozgatás, a festés és még számos más részfolyamat.

– Hogy milyen hatása lehet a robotizációnak az emberi munkaerő alkalmazására? Ehhez érdemes átgondolni azt, hogy valójában mire való a robotika és mire nem. Az ipari robotok azt hajtják végre, amit az emberek beprogramoznak. A robot előnye, hogy nincsenek emberi igényei, azaz folyamatosan dolgozik, nem eszik, nincsenek jogai, kiszámíthatóan viselkedik, nem lázad, nem lóg, nem lop, mindig a munkahelyén van, nem igényel hosszú tanfolyamokat. Beszerezhető, kidobható, vagy ideiglenesen félretehető, de bármikor ismét beindítható, pillanatok alatt átprogramozható. Kellő anyagi forrás rendelkezésre állása esetén a robotok megvásárolhatók, ezt követően pedig hosszú ideig használhatók. Ha egy térség munkaerőhiánnyal küzd, akkor az automatizálás, a robotika egy lehetséges megoldást kínálhat. Úgy tűnik, hogy ha így haladunk, akkor előbb-utóbb nem lesz szükség az emberekre a gyártó üzemekben. Azonban ez nem igaz, ettől még nagyon messze állunk. Ugyanis a robotok csak akkor működnek jól, ha elkészítik rájuk a megfelelő programokat, ha műszakilag karbantartják és rendszeresen ellenőrzik, beállítják azokat. Ez azt jelenti, hogy bizonyos emberi munkaformák visszaszorulnak, mint például a szalagmunkák, raktárosi tevékenységek. Ezzel együtt azt is jelenti, hogy a munkaerőpiacon megjelennek új munkakörök, szükség lesz új szakmákra, amelyek az automatizált eszközök, robotok, robotokat tartalmazó gyártócellák tervezésével, üzemeltetésével, programozásával, rendszerszintű beillesztésével, összehangolásával kapcsolatosak. Összességében ez jó hír. Ugyanis ez azt jelenti, hogy mi emberek egyre inkább embernek való munkakörökben dolgozhatunk majd. Azonban egyben kihívást is jelent, mert ehhez fel kell nőnünk gondolkodásmódban és szakmai felkészültségben egyaránt – zárta gondolatait dr. Dezső Gergely, a Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézetének oktatója.

Robotkart tartalmazó gyártókart tervezett az egyetem diákja

A Nyíregyházi Egyetem egyike volt azoknak az intézményeknek, akik a felsőoktatási duális képzést a kezdetek után, 2015-től bevezették. Ipari partnereinkkel közös képzési programot valósítanak meg, amelyben a hallgatóik a tanulmányuk mellett hét féléven keresztül részesei a partnervállalat szakmai tevékenységének, projektekben vesznek részt, sőt projekteket vezetnek a tanulmányaik vége felé. Dr. Dezső Gergelytől megtudtuk, az egyik, duális képzésben részt vevő hallgatójuk egy olyan projektet vezetett, melynek során egy robotkart tartalmazó gyártócellát tervezett, továbbá annak megvalósítását, üzembe helyezését és tesztelését vezette. Munkáját tudományos diákköri dolgozatban írta le, amellyel az országos tudományos diákköri konferencián (OTDK) 2. helyezést ért el.