Diczku Anikó és díjnyertes tacskói

Forrás: a tenyésztő archívuma

Kezdő kutyásként előfordulhat, hogy nem tudjuk, mik a kulcsfontosságú lépések egy kedvenc megvásárlása előtt, ha pedig nem jól csináljuk, olyan váratlan helyzetekbe kerülhetünk, amelyekre nem biztos, hogy találunk megoldást. Diczku Anikó kutyakozmetikus, a Daiquiri kennel tulajdonosa drótszőrű tacskók tenyésztésével foglalkozik, de már régóta dolgozik együtt más fajtákkal is. A szakembert arra kértük, mondja el, első kezdő gazdiként hogyan lehet elkerülni a hibákat.

Érdemes alaposan körülnézni

– Amikor valaki felkeres azzal kapcsolatban, hogy kutyát szeretne, felkészítem rá, hogy ezzel a döntéssel gyökeresen megváltoznak majd a mindennapjai, az addigi életrutinja jelentősen átalakulhat – szögezte le elöljáróban a tacskótenyésztő, és viccesen megjegyezte: ezt a tanácsot elsőre sokan rossz néven veszik, de valójában ennek tudatosítása talán a legfontosabb. Amíg ezt nem értjük meg, nem érdemes kutyust vállalni, gondoljuk végig, hogy alkalmasak vagyunk-e a feladatra. Ha továbbra is töretlen az elhatározás, komolyan fel kell készülni, amit célszerű már a kiválasztás előtt megtenni. A kenneltulajdonos szerint érdemes tenyésztőkben gondolkodni, ami nem olcsó, hosszú távon azonban jobban megéri, mint szaporítótól vásárolni.

– Egy törzskönyves kutya az előzetes szűrővizsgálatok miatt ugyan drágább, de ha előre megismerjük a genetikai adottságait, később komoly orvosi költségektől kímélhetjük meg magunkat – hangsúlyozta a kutyakozmetikus. Azt is kiemelte: ha a vásárlás után derül ki, hogy az állat hajlamos bizonyos öröklődő betegségekre, a kezelések hatalmas összegeket jelenthetnek évente. Törzskönyv esetén akár hátra is dőlhetünk, mert valószínűleg csak a kötelező oltásokat kell fizetnünk.

– Fontos továbbá, hogy keressünk fel minél több hivatásos tenyészetet, ezáltal jobb lesz a rálátásunk az árkülönbségekre, fajtákra, és arra is, melyik hely a megbízható.

Anikó szerint persze elengedhetetlen, hogy meglegyen a megfelelő anyagi hátterünk, ha vállaljuk, hogy gondoskodunk egy kedvencről. Az Én kutyám honlap 2021-es statisztikája alapján egy eb általános éves fenntartása 150 ezer forint, míg a prémiumellátás 305 ezer forint körül mozgott.

Természetesen az utóbbi olyan luxuskészletet jelent, amely nem létfontosságú. Az alaptermékeket, mint például ágy, póráz, nyakörv, hám, játékok pedig jó áron beszerezhetők, ezekre ritkábban kell költeni.

Legyen a család része

A szakember arra is kitért, hogy érdemes még néhány dolgot beszerezni, mielőtt megérkezik az új családtag.

– Amit a kezdő és a tapasztaltabb tartóknak egyaránt ajánlok, az a kutyaiskola – jegyezte meg, s kifejtette: ezeken a helyeken elsősorban nem is az állat, hanem gazdája tanul, megismerheti kedvence jellemét, így tudni fogja, hogyan kell nevelni.

– A következetes gazdi a legjobb gazdi. Továbbá az iskola arra is alkalmas, hogy a kutya szocializálódjon.

– Sokan azt gondolják, hogy az állattartás túl sok kötöttséggel jár, nem lehet majd utazni, de erre is van megoldás. Számos szálloda állatbaráttá alakult az elmúlt években, valamint kutyahotelek állnak a gazdik rendelkezésére, az otthont pedig előre kinézhetjük magunknak.

Egy nagyon lényeges dologra még kitért a tenyésztő.

– Jobb, ha a kutyát elsősorban „családtagként” kezeljük. Sokat kell vele foglalkozni, ezért is fontos, hogy akinek gyereke van, ne neki vegye ajándékba.

Anikó kérdésünkre elmondta: nincs konkrét fajta, amit kezdőknek javasolnak, hiszen akár egy német juhász is elvan lakásban, és megfelelő mozgatás mellett nyugodt természetűvé válhat, ahogy egy kis termetű állat is lehet makacs és pörgős.