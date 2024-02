Az MH vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred Honvédelmi Oktatási és Kulturális Központ és a Magyar Huszár Alapítvány februárban számos rendezvényt szervezett, hogy erősítse a hazafias értékeket a fiatalok körében, és felhívja a figyelmet a honvédelem fontosságára.

Változatos foglalkozások

Újfehértón, az Erkel Ferenc Általános Iskolában a pályaválasztás előtt álló 7–8. osztályos diákoknak tartottak játékos honvédelmi e-sportfoglalkozást. Három foglalkozási helyszínen, csoportokban tették próbára ügyességüket a tanulók. Kipróbálhatták a szimulációs VR-eszközt, lézerfegyverrel lőttek célba, valamint egy honvédelmi kvíz során katonai és történelmi kérdésekkel tesztelték tudásukat – tájékoztatta lapunkat a területvédelmi ezred. Hozzátették:

az újfehértói Honvédelmi Sportközpontban lövészeti foglalkozást tartottak a nyíregyházi Vásárhelyi Pál Technikum kadétprogramban részt vevő diákjainak. A növendékek légpuskalövészetben, íjászatban és lézerpisztoly-lövészetben mérték össze tudásukat.

Az Adassék tisztelet a katonaeszménynek előadás-sorozat keretében februárban két előadóval is találkozhatott a fiatal közönség. Polyák András ezredes, az MH Területvédelmi Erők Parancsnoksága parancsnokhelyettese az újfehértói Zajti Ferenc Kulturális Intézményben a hazaszeretet és katonai hivatástudat fontosságát mutatta be a középiskolás diákoknak. Az előadásában az ezredes ismertette pályafutásának legfontosabb állomásait, és kiemelte a katonai hivatás erényeit. Máriapócson A Szabolcsi huszárok a történelem viharában címmel dr. Bene János történész tartott előadást a városi általános iskola felső tagozatos diákjainak. Beszélt a hungarikummá vált magyar huszárok 500 éves történelméről, a viseletükről, fegyvereikről, és az I. és II. világháborús szerepvállalásukról is.

A Honvédelmi Oktatási és Kulturális Központ elkötelezett a hazafias nevelés és a honvédelem ügye iránt, ezért a következő hónapokban is folytatja az informatív rendezvények szervezését, hogy minél többen betekintést nyerhessenek a Magyar Honvédség életébe, megismerkedjenek az Önkéntes Tartalékos Rendszerrel, valamint képet kapjanak a honvédség legátfogóbb fejlesztési programjairól.