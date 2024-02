Gyönyörű napsütésben állhattak rajthoz a jótékonysági futásra érkezők. Az erdei tornapályán azonban nemcsak egy sima futóversenyen vehettek részt a sportolni vágyók, hanem többféle egészségügyi szűrést is igénybe vehettek, vagy különböző cégek egészséget segítő termékeivel, szolgáltatásaival is megismerkedhettek, de forró teát is kortyolhattak. A vármegye különböző településéről érkeztek egyénileg és csapatban is a futók, a kicsi gyerekektől kezdve a nyugdíjasokig.

Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere is nagy örömmel vesz részt minden sporttal és egészségmegőrzéssel kapcsolatos rendezvényen, hiszen ő is rendszeresen mozog. – Nagyon jó látni, hogy ilyen sokan tesznek az egészségükért, és ezzel példát mutatnak mindenkinek, hiszen nagyon fontos a rendszeres sport, futás, kerékpározás, vagy akár séta is. Nagyon sok sportolási lehetőség van Nyíregyházán, szabadtéri kondiparkok, kerékpárutak, rekortán futópályák, és sok rendezvényen is alkalom nyílik a mozgásra. Az egészségügy nem működhetne az ápolók és gondozók odaadó munkája nélkül, és a sok feladatuk mellett még arra is van erejük, hogy ide is eljöjjenek. Sokszor én is fáradtan kezdek el mozogni, de utána sokkal jobb érzéssel megyek haza – mondta a polgármester, és megjegyezte: a város rendezvénynaptárába idén több mint ötven sportesemény van már beírva.

Az ápoló szakmai alapjai

Kiss Hedvig az Élet Forrása Egyesület elnöke a rendezvény megnyitóján elmondta, hogy nagyon örül, hogy ilyen szép időjárás segíti a rendezvényt, hiszen minden adott, hogy tegyünk az egészségünkért.

– Mi vagyunk az országban az elsők, akik ilyen eseményt szerveztünk, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy már a negyedik alkalommal gyűlünk ilyen sokan össze, teszünk az egészségünkért, és jótékonykodunk is, hiszen a regisztrációs díjakból befolyt összeget a nyíregyházi Szivárvány Idősek Otthonának ajánljuk fel. Az első három befutó pedig egy havi kondibérletet is kap – mondta Kiss Hedvig, majd megköszönte mindenkinek aki segítette a szombati rendezvényt.

– Február 19-e fontos nap közösségünk számára, ezen a napon született az ország első főápolónőjeként tisztelt Kossuth Zsuzsanna. Abban a korban, amikor ő élt, azaz az 1800-as években, nem volt természetes, hogy egy nő, egy asszony, egy anya, bármilyen formában is karriert építsen. Sőt, a korabeli társadalmi szabályok szerint Kossuth Zsuzsannát, csak mint Kossuth Lajos húgát, vagy Meszlényi Rudolf feleségét ismerhetnénk. Ám ő más volt. Úttörő volt, aki nem csak hazánkban, világszinten is megteremtette az ápolás hivatásának alapjait, eszméjét. A mai kor lányai, asszonyai, anyái, akik a betegágyak mellett ápolóként végzik munkájukat ugyancsak hivatásukért élnek. Más korban, más körülmények között, de harcolnak, küzdenek a betegekért, a színvonalasabb betegellátásért, a megélhetésért, a jobb környezetért – részletezte az egyesület elnök, majd megjegyezte: manapság már van lehetőség arra, hogy szorgalommal, tehetséggel és kitartással az általános ápolókból, asszisztensekből vezető munkatársak, főiskolát, egyetemet végzett, akár doktori fokozatot is megszerző ápolók legyenek. Azt is elmesélte, hogy Kossuth Zsuzsanna kivételes személyisége a mai napig hatással van a hivatásukra, nem hagyhatjuk elveszni eszméit. – Olyan közösségben élünk, ahol számíthatunk egymásra, ahol együtt örülhetünk a sikereknek, vagy segíthetjük egymást, amikor szükséges. Ezért a közösségért, ezért az eszmeiségért, hivatásunk szépségéért ünnepeljük a Magyar Ápolók Napját is. Minket köszöntenek a betegek, a hozzátartozók, mindazok, akik megértik, hogy ápolás nélkül nem működhet az egészségügy. Hogy az ünneplők tábora nőjön, nem több betegre, hanem több megértésre, elismerésre van szükség. Részükről. Megértés és elismerés, ezt a két szót vigyük magunkkal tovább. Bízunk abban, hogy ha Kossuth Zsuzsannának sikerült, akkor nekünk is sikerülni fog – mondta Kiss Hedvig.

Közösség ereje

A megnyitó után Bodnár Hédi vezetésével melegítettek be a résztvevők, és utána rajthoz is álltak. Azonban nagy meglepetésre négy lábú futók várták a legizgatottabban a startpisztolyt. Bogi Barkával, Gábor pedig Brandyvel indultak neki a távnak. Barka 2,5 éves, weimari vizsla, nagyon nagy mozgásigénnyel, így heti 30-40 km-t fut együtt a gazdival. Szeretnek versenyezni, gyakran járnak megmérettetni magukat. Mentőkutya tanuló is, így a szaglását is kihasználják. A pályán mintakutya, szépen kikerüli a futókat.

Az ép testben ép lélek a katonák szempontjából fokozottan érvényes. – Nekünk az a feladatunk, hogy felkészüljünk akár extrém körülmények között, szélsőséges helyzetben olyan harci feladatok végrehajtására, amihez jó fizikai felkészültség szükséges. Nem beszélve arról, ha fizikailag energikusak vagyunk, akkor a szellemi teljesítőképességünk is sokkal jobb. Tehát a fizikai és a mentális állapot összefügg, és fitten kell tartani mindkettőt. Mintegy negyven fővel neveztünk ma be erre a jótékonysági futóversenyre – mondta Orosz Antal alezredes a Magyar Honvédség vitéz Vattay Antal 2. Területvédelmi Ezred parancsnoka.

Az ibrányi aerobik klub több mint húsz fővel képviseltette magát a jótékonysági futáson. Imre Beáta elmondta, hogy hetente négy alkalommal szoktak együtt aerobikozni, elég nagy létszámban, körülbelül harminc fő mozog ilyenkor együtt. A máriapócsi nyugdíjas egyesület és az idősek klubja tagjai is vidáman álltak a rajthoz. A jó hangulatú rendezvényen 15-en vettek részt, a 4 km-es gyaloglásra neveztek be.