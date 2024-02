Ma két éve történt meg az, amire egészen addig csak baljós eshetőségként gondolt mindenki a világon: Oroszország megtámadta Ukrajnát. S ebben a tragikus eseményben a mai napig ez az egyetlen tény, ami vitán felül áll. A legfontosabb kérdésekben elképesztő ködösítés, mellébeszélés tereli el a figyelmet a kiváltó okokról és háborús érdekekről. Meddő próbálkozás, mert az eltelt két év világosan megmutatta, mi vezetett ehhez az agresszióhoz, és milyen erők dolgoznak a háttérben azért, hogy ez az esztelen öldöklés még egy darabig ne érjen véget. A történet nem két, hanem tíz éve kezdődött, amikor amerikai (mondjuk így…) politikai és üzleti körök ötmilliárd dollár befektetésével megbuktatták az oroszbarát ukrán elnököt, Janukovicsot és kormányát, s elindították a lavinát. A világ pedig csak nézte, hogyan borul a status quo, s válik katonai terepasztallá Ukrajna – de milyen szépen lendül fel az amerikai gazdaság.

Aki most kék-sárga színben pózolva tüntet, ezzel a kiállással meghosszabbítja a megtámadott szenvedését, mert nem jól segít. Egy jó orvos sem merül ki az együttérzésben, nemcsak tüneti kezeléssel, fájdalomcsillapítóval dolgozik, hanem feltárja a sebet, megkeresi a betegség okát, hogy azt szüntesse meg. Ez a háború is addig tart, amíg az okozói, felelősei és haszonélvezői nyeregben érezhetik magukat, amíg a provokátor a támadóra mutogatva lapíthat, és elhal a kérdés: de hát mit keres az USA elnökének családtagja, egy Biden Ukrajna legnagyobb energetikai cégének igazgatóságában?! Az Európai Unió ebben bűnpártoló szerepre kárhoztatott, és a béke reményét nem a vezető politikusok, hanem az egyszerű földműves emberek, a gazdák hozták el. A vak is látja, hogy az Európán végigsöprő tüntetéshullámban az ukrán gabona csak az utolsó csepp volt az elégedetlenség rég csordultig telt hordójában.

Két évvel ezelőtt önzetlen szomszédként rögtön az ukrajnai menekültek segítségére siettünk, fogadtuk, vártuk őket a határnál meleg étellel, itallal, szállással, kedves, bátorító szavakkal. Segítettünk annak, aki tovább akart menni, és annak is, aki maradt. Megnyitottuk az óvodák, iskolák kapuit, több száz ukrán mesekönyvet szerzett be a könyvtárunk, gyorsan megteremtettük a két tannyelvű oktatás feltételeit, ukrán nemzeti színekkel feldíszített iskolában tartva a tanévnyitó ünnepséget. Ezer tonnaszám küldtünk segélyszállítmányt, csak az Ökumenikus Segélyszervezet 513 ezer bajbajutottat segített 13,5 milliárd forint értékben. Egy friss felmérés szerint az ukránok fele mégis ellenségesnek tekinti Magyarországot. Talán mert tank helyett mentőautókat, lőszer helyett élelmiszert küldünk…? Philippa Gregory írónő mondta ezt: „A háború nem vet véget a háborúnak. A háborúnak csakis a béke vethet véget.” Már megint nehéz szolgálat vár ránk, magyarokra.