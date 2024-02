– Az energetikai beruházásra a Tiszántúli Református Egyházkerület nyert pályázaton forrást – fejezte ki örömét Szántó József, a tornyospálcai református gyülekezet lelkésze. Elmondta: az egyházkerület több mint 610 millió forintot nyert a fejlesztésre, a kezdeményezéshez több gyülekezet is csatlakozott. Az egyházkerületben több településen is megújultak intézmények, új, modern fűtőrendszert, napelemeket, nyílászárókat és húsz centiméter vastag szigetelést kaptak az épületek, valamint néhány intézményben a konyhákat is átalakították.

Forrás: Fotók: Szarka Lajos