A lélek kiáltása, segíts, segíts, segíts...! – érkezett hozzánk egy kárpátaljai édesanya segélykiállítása. Az egész világhoz fordul, hogy hallgassák meg őket és bánatukat, mentsék meg az ott élőket, gyermekeiket, apáikat és férjeiket az ukrán hatóságok és nacionalisták kezéből.

„Kárpátalján szörnyű helyzet van, törvénytelenség folyik, minket, magyar nemzetiségűeket el akarnak pusztítani, bezárják az iskolákat, ahol a gyermekeink tanulnak, meggyalázzák szimbólumainkat, hagyományainkat, elveszik házainkat, elveszítjük jogainkat. A legrosszabb, hogy apáinkat, férjeinket erőszakkal viszik a frontra, megkezdődött a kényszermobilizáció, a magyarság igazi népirtása. A férfiakat az utcán elkapják és elviszik harcolni. Céltudatosan el akarják pusztítani a lakosságunk férfi részét, minket, nőket védelem nélkül hagynak, nincs, aki kiálljon értünk, fájdalmat és félelmet érzünk. Anya és feleség vagyok, békét akarunk, nem akarunk harcolni, nincs hová menekülnünk, a földünkön akarunk élni, felnevelni a gyermekeinket és termeszteni a paprikánkat, békés emberek vagyunk. Könyörgöm, állítsák le az ukrán hatóságok atrocitásait a kárpátaljai magyarsággal szemben – olvasható a levélben.

S mint megtudtuk, egyre nagyobb a félelem Kárpátalja magyar lakta területein, s a toborzási törvény várható szigorítása miatt egyre többen gondolkodnak azon, ha eddig nem tették, most indulnak világgá.

– Mi a családdal a háború kitörése után indultunk el Magyarországra, nem akartam részt venni egy olyan öldöklésben, ami nem a mi háborúnk. Kettős állampolgárként érkeztünk, munkát kaptunk nyugalomban és békében élhetünk itt, azonban aggódunk az ott maradottakért – mondta Miklós, aki úgy látja, az eddigi mentesség egyre kevéssé érvényesül. – Gyermekkori barátomnak, aki egy balesetben elveszítette az egyik lábát is kötelező megjelenni a toborzóirodában és ismét bizonyítani a rokkantságát – érzékeltette az ottani helyzetet, s mint mondta, hallják, már a nagycsaládos apák sincsenek biztonságban, bármikor megkaphatják a parancsot, hogy indulniuk kell a frontra.

Nem akart koporsóban hazatérni

– Eddig megmentett a behívótól a nagycsaládosoknak adott felmentés. Nekem három gyermekem van, így dolgozhattam, folytathattam a munkámat, az életemet Kárpátalján úgy, mint korábban. Természetesen folyamatosan figyeltem az eseményeket, és pontosan láttam a romló helyzetet, az erőszakos sorozások egyre durvuló jeleneteit. Mindenki érzékelte, hogy senki sincs biztonságban, a rendelet, az adott szó Ukrajnában az egyik napról a másikra érvényét veszítheti – osztotta meg nyomasztó tapasztalatait lapunkkal egy nevének elhallgatását okkal kérő kárpátaljai magyar családapa.

Az elmúlt év végén – folytatta történetét – szembesültem én is azzal, baj lehet, baj lesz. Át akartam jönni Magyarországra, mint ahogy addig sokszor megtettem, jöhettem rokonlátogatásra, ügyek intézésre, de decemberben nem engedtek ki az ukrán határőrök. Nem fogadtak már el semmilyen hivatalos okmányt, érvényes iratot, hadkötelesség alól mentesítő rendeletet. Visszatereltek és arra köteleztek, hogy jelentkezzek a legközelebbi sorozási ponton. Egy kiskaput sikerült még kinyitni: gyermekemmel együtt még átengedtek a határon. A gyermekemért eljöttek otthonról, de én már nem mentem vissza. Attól tartottam, nem úszom meg, hogy engem is a frontra vigyenek, és úgy végzem, mint egyre több magyar nemzetiségű férfi, akiket koporsóban hoztak haza. A család szétszakadt, és most várjuk, hogy vége legyen ennek a rémálomnak, hogy visszatérhessek az otthonomba és békében élhessünk tovább. Erre azonban csak itt, Magyarországon látunk reményt – érzékelhetjük hétköznapi tragédián keresztül a nagyhatalmi gyarlóság és a háborús ostobaság következményeit.

Még érkeznek menekültek

– Közel sincs akkora teher a Segítségpontokon, mint az orosz–ukrán háború kitörésekor, azonban ez nem jelenti azt, hogy nincs semmilyen teendőnk a menekültekkel – mondta el érdeklődésünkre Daróczi Gábor, Barabás polgármestere. Azzal folytatta, a legtöbben a zöldhatáron érkeznek, sok esetben nincsenek papírjaik sem, az ukrán állampolgároknak magyarországi tartózkodásuk esetén el kell indítaniuk az úgynevezett menedékes eljárást, ebben kapnak segítséget a felállított barabási ponton, amit a katolikus karitász tart fenn, s ügyeleti rendszerben működtet. Önkormányzatunk a segélyszervezetet segíti, amiben szükségük van, étellel, adományokkal, a menekültek szállításával, ugyanis továbbra sem tartózkodási céllal érkeznek, hanem továbbutaznak, el kell vinnünk őket, oda ahová kérik. Sokuk pedig a beregsurányi ponton köt ki, ahonnan tovább mennek már itt tartózkodó rokonokhoz vagy külföldre. Összességében elmondhatom, hogy csökkent a teher a településen, már nincs az a nagy készültség, mint ami az elején volt, de természetesen most is készségesen segítjük a rászorulókat, legfőképp a menekülő gyerekeket, akikkel éjszaka érkeznek, meleg ételre, italra van szükségük míg eljutnak a célállomásra. A határ túlsó oldaláról, a kárpátaljaiaktól pedig azt halljuk, hogy a magyarlakta települések kiürültek, aki tehette, már eljött az országból, menekülnek a sorozás elől.

A háború árnyékában sürögtek-forogtak

Mártha Mihály Tibor, a Don menti Magyar Honvédsírok Gondozására Alapítvány elnöke, Fényeslitke polgármestere 1990 óta utazik ki a Don-kanyarhoz, ahol ez elmúlt évtizedekben felkereste az Oroszországban található magyar katonai temetőket. Amióta kitört a háború, és Oroszország hadműveletet indított Ukrajna ellen a hathatós közreműködésével 74 szállítmányt juttattak ki mintegy 240 millió forint értékben a határon túlra.

– Nem csak Kárpátaljára vittünk gyógyszereket, kötszereket, aggregátorokat, inkubátorokat és még hosszasan sorolhatnám, hogy mennyi mindent, hanem eljutottunk többek között Bucsára, Ivano-Frankivszkba és Hmelnyickijbe is. A közel két év alatt sokat tapasztaltam. Jártam Kijev mellett kilőtt tankok közelében, de a háborús tűzfészkétől távolabbi helyekre is vittem szállítmányokat. Kaptunk adományt például St. Pöltenből, Linzből, Horvátországból, Dunaszentgyörgyről, Kisvárdáról. Magyar és ukrán menekült gyermekek táboroztatását vállalta fel a fényeslitkei önkormányzat.