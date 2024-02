Örökölte a robotok iránti érdeklődést

A regionális fordulóban a tíz csapatból négy indult megyei színekben: egy kisvárdai, egy fehérgyarmati és két nyíregyházi. A Bem József Általános Iskola eredetileg hat kis „banditája” a verseny napjára háromra fogyatkozott, de bátor felsősök nem rettentek vissza, társaik helyett is küzdöttek. Mint azt tanáruk, Mezei Ildikó elárulta: az iskolai lego robotika szakkörben igyekeztek minél alaposabban felkészülni a versenyre.

– A robotunkat úgy terveztük meg, hogy minél kevesebbszer kelljen átépíteni. Emelnie kell, lehajtani, arrébb tolni tárgyakat, ezért valamilyen autó jellegű dologban gondolkodtunk. A két és fél perces futamidőt maximálisan ki kell használnunk, szeretnénk legalább hat feladatot teljesíteni – jegyezte meg a bemesek „edzője”. A csapat egyetlen lány tagja, a hatodik osztályos Pálóczi Emese rendkívül optimista volt, ahogy ötödikes és hetedikes társai is. Nem tagadta, informatikus édesapja fertőzte meg a programozás és a robotika iránti érdeklődéssel. Azt is elárulta, hogy mindent együtt csináltak, a tervezéstől a kivitelezésig közös volt a munka, így új barátokra is szert tett a versenynek köszönhetően.