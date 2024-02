A Nyíregyházi Egyetem mátészalkai képzési központjába is várja a jelentkezőket, így csecsemő- és kisgyermeknevelő, illetve gépészmérnöki alapképzési szakokon is tanulhatnak az érdeklődők.

Mint ismeretes, az idén országos rekorder lett a vidéki intézmény, ahol a modellváltás óta egyértelmű jelei vannak a fejlődésnek, megduplázta elsős hallgatóinak számát, 2023 szeptemberében hallgatói létszáma meghaladta a 4300-at. Az elsős diákokat igény esetén Nyíregyházán kollégiumi elhelyezés, ösztöndíjak, mentorrendszer, széles körű sportlétesítmények és színes hallgatói élet várja.

A felvételi eljárásban újdonságként elmondható, hogy a 2024-es felvételi eljárásban intézményi többletpontok kerülnek bevezetésre. Maximum 100 intézményi többletpontban részesülhetnek a jelentkezők, különböző jogcímeken. Ilyenek jogcímek lehetnek: emelt szintű érettségi vizsgaeredmény, nyelvtudás, sporteredmény, munkatapasztalat stb. Intézményünk a fentieken túl ún. egyetemi tanulmányokra felkészítő kurzusokat is szervez, amelynek sikeres elvégzése esetén 100 többletponttal jutalmazzuk a jelentkezőt. A kurzusok várhatóan 2024. április közepéig kerülnek lebonyolításra. 10 alkalmat hirdet az intézmény: már 5 alkalmon való részvétel esetén jogosulttá válik a jelentkező az intézményi 100 többletpontra. A részvételről hivatalos igazolást állítunk ki, melyet az E-felvételi rendszerbe kell majd feltölteni a hiánypótlási időszak végégig, azaz legkésőbb 2024. július 10-ig. A kurzusokra regisztrálni szükséges, az intézmény honlapján elérhető regisztrációs felületen (www.nye.hu).

A fentieken túl a 2024-es általános felvételi eljárásban a Nyíregyházi Egyetem nem kér emelt szintű érettségi vizsgát (de intézményi többletpont adható érte), valamint a legtöbb szaknál nincs minimum ponthatár a korábbi évektől eltérően.

A Nyíregyházi Egyetem a 2024-es általános felvételi eljárásban is a képzések széles palettáját kínálja az érdeklődőknek: 7 felsőoktatási szakképzési szak, 25 alapképzési szak, 23 mesterképzési szak (ezen belül osztatlan tanárképzések, tanári mesterképzések és diszciplináris mesterképzési szakok szerepelnek), valamint több mint 15 szakirányú továbbképzési szak közül választhatnak a jelentkezők.

– A teljes képzési kínálat a www.felvi.hu honlapon található, ahol az E-felvételi regisztrációt követően február 15-én éjfélig nyújtható be jelentkezés a képzéseinkre. Egy jelentkező maximum 6 képzést jelölhet meg, de egy jelentkezésnek számít, ha ugyanazon képzés állami ösztöndíjas és önköltséges formáját is megjelöli a jelentkező. Nagyon fontos, hogy a fenti időpontig kell hitelesíteni is a jelentkezést, amelyhez az idei eljárástól kezdődően ügyfélkapu megléte szükséges. A hiánypótlási határidő a korábban már említett július 10-e. A ponthatárakat július 24-én húzzák meg – közölte Nagyné Erdős Judit, a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Szolgáltató Központjának központvezetője.