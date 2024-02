A fejlesztéssel tervezhetővé válik a műtők üzemeltetése, karbantartása és javítása, mely a fenntartó részére költséghatékonyságot, a betegek számára pedig betegbiztonságot eredményez – hangzott el a nyíregyházi Jósa András Tagkórház 2-es és 3-as számú felújított műtőjének szerdai átadásán.

Dr. Szűcs Attila osztályvezető főorvos elmondta, hogy tavaly az Országos Kórházi Főigazgatóság indított el egy olyan programot, aminek a panelműtők fejlesztése volt a célja. A projekt szakmai tervezésénél fontos szempont volt, hogy a fertőtlenítést és sterilizálást korszerű eszközökkel tovább javítsák, emellett kiemelt szerepet kapott a gazdaságosság, a műtők és műtői felszerelések fejlesztése is. A projekt keretében hat új panelműtőt alakítottak ki teljes felszereléssel: kettőt Budapesten a Honvédkórházban, négyet két kelet-magyarországi intézményben, Nyíregyházán és Békéscsabán.

– Nagy örömünkre Nyíregyházán most két ilyen korszerű, speciális műtőt is átadhatunk. Előzetes felméréseket követően a szakmával egyeztetve a központi műtőben jelöltük ki a két legnagyobb esetszámú, legforgalmasabb műtőt, amelyeket teljesen átalakítottak. Ez azt jelenti, hogy falig lebontották, egy új, modern panel technikával nagyon szép környezetben épültek újjá teljes felszereltséggel. Az átadás után teljesen sterilizálják a helyiségeket, és egyéb szakmai felkészítés után rövid időn belül a kollégáink, sebészeink használhatják is ezeket a modern műtőket – fejezte ki örömét dr. Szűcs Attila.