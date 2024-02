Táncoktatással egybekötött koncertre várják az érdeklődőket március 2-án 9:30-tól egészen estig a Váci Mihály Kulturális Központ Kölyökvárában, Nyíregyházán.

Az egész napos program ifjúsági és felnőtt táncoktatással kezdődik, amelyen szászcsávási táncot tanít Gyémánt Ádám és Gyémánt-Csontos Lívia táncmesterek. Az ebédszünet után a második körös oktatásra is sor kerül majd, 18 órától pedig koncerttel kedveskednek a vendégeknek, akik egyedi népzenéket hallgathatnak meg és megnézhetik a Szászcsávási Zenekar előadását is. Az esten közreműködik majd a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Néptánc Egyesület és Csányi Sándor csapata is. További zenészek: Kósa Péter, Balogh Ábel és Németh Tímea.