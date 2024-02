Ahogy azt olvasóink megszokhatták, időről időre beszámolunk a PET Kupa Egyesület tevékenységéről. Az önkéntesek az elmúlt években több ezer tonna hulladéktól szabadították meg a Tiszát és árterét, sőt munkájuk már hazánk egyéb folyóira és a határokon túlra is kiterjed. A felső-tiszai akciók mellett több nemzetközi projektjük is fut, az egyik ilyen eredményeként pedig 1200 tonna hulladékot gyűjtöttek össze és hasznosítottak újra a Tisza ukrajnai forrásvidékén. A PET Kupa Egyesület és a Diageo vállalat közös programjában 21 helyi település, 29 iskola és 61 800 lakos és diák vett részt – számolt be a hírről az MTI.

Hazánkra is veszélyes volt

Az eredeti vállalás szerint 690 tonna szemetet gyűjtöttek volna össze, ám ezt hamar sikerült túllépni, mi több, közel megduplázni a projekt végére.

A Tisza kárpátaljai forrásvidékén korlátozott a központi hulladékgyűjtés és az újrahasznosítás is hiányzik. Emiatt nagyjából hárommillió tonna hulladék halmozódott fel a területen, veszélyeztetve a helyi környezetet, a folyókat, az erdőt nemcsak az ukrajnai szakaszon, hanem Magyarországon is.