A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság rendhagyó módon szólalt meg facebook oldalán Valentin nap alkalmából:

Úgy hiányzol, mint gyújtóforrásnak az oxigén.

Válassz engem, bármire van megoldásom egy korongos gyorsdarabolóval…

Olyan vagy nekem, mint egy tűzjelző. (Elhallgattathatatlan.)

Az egész világon a tűzoltókat utálom a legkevésbé…

Odakozmáltam, mint étolaj a gáztűzhelyen.

Úgy ég a szívem!

Valami parázslik itt belül…

Megperzselt ez az érzés!

Elönt a forróság, ha látlak.

A te kedvedért is el tudok készülni két percen belül.

Te vagy az egyetlen, aki engem ennyire feltüzel.

Ez az a láng, amit nem akarok eloltani.

Szebb vagy nekem, mint egy Bronto(saurus) Skylift.

Bennünket már feszítővágóval sem lehet többé szétválasztani.

Drágám, akármekkora is vagy, egy pneumatikus emelőpárnával bármikor meg tudlak emelni.



Reméljük a rengeteg tennivaló ellenére humoruknál tudnak maradni a jövőben is!