– Külső szemlélőként azt gondolhatnánk – folytatta a Kállay Gyűjtemény munkatársa –, hogy az orosz cár, az osztrák császár és a porosz király Európája egy erős, fenntartható rendszer, ám a színfalak mögött tele volt repedésekkel. A három császár szövetsége ugyanis nem hozta el a várt eredményt, így sokszor forradalmi hullámok rázták meg a Európát is. Így például 1830-ban a franciák utolsó Bourbon uralkodóját, X. Károlyt elűzték, és Lajos Fülöpöt választották meg. Ugyanebben az évben az orosz fennhatóság alatt lévő lengyel területeken felkelés tört ki a cári uralommal szemben, amit persze levertek. Egy hosszabb, nyugalmasnak mondható időszak után, 1848-ban aztán újabb hullám söpört végig a kontinensen. A köztudatban úgy él, hogy február 24-én Párizsban robbant ki az első nagy forradalom, azonban Dél-Itáliában, Szicíliában, Palermóban már januárban volt egy sikertelen megmozdulás. Ezután az osztrák fennhatóság alatt álló olasz csizmán végigszáguldott a népharag, de február 24-én a párizsi történések indították el a láncreakciót. Ennek következtében március 13-án Bécsben is felütötte a fejét a forradalom, két nappal később pedig Pestre is elért.