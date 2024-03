Podcast. – Itt mindenki egy célért dolgozik, és elmondani nem is lehet, milyen az, amikor együtt küzdünk, örülünk és olykor persze szenvedünk is. Ez manapság sokszor hiányzik a társadalomból, nincs meg az összetartó erő – árulta el Magyar Nóra műveleti tartalékos főtörzsőrmester, akit arról kérdeztünk, miért a Magyar Honvédségnél találta meg a számításait. Ő és bajtársa, Kertész Gábor területvédelmi tartalékos főtörzsőrmester is nagyra értékeli azt a stabil keretet, amit a honvédség ad az életüknek. Kertész Gábor közel az ötödik x-hez öltötte magára újra az egyenruhát. Fiatalon sorkatonaként szolgálta hazát, majd az élet más útra terelte, de az elmúlt évtizedekben mindig vissza-visszavágyott a magyar haderőhöz. És hogy hogyan szolgál együtt, egy kötelékben több generáció, az kiderül a velük készült interjúból.