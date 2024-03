Ha tavasz, akkor sokaknak az egyre melegebb időjárás, a napsütés és a virágba boruló táj jut az eszébe, ám egyre több fiatal ilyenkor valamilyen munka után néz.

A különféle diákmunka-szövetkezetek repertoárjában egyre több lehetőség várja azokat, akik szeretnének tanulmányaik mellett pénzt keresni. És hogy milyen diákmunkák várnak ma az ifjúságra, és melyek a legnépszerűbbek, arról Mozgi-Járosi Dorina, a HSA Group nyíregyházi és mátészalkai kirendeltségének vezetője beszélt lapunknak. A csoport égisze alá tartozik a Meló-Diák Iskolaszövetkezet is, ahol a kirendeltségvezető szerint egyre többen érdeklődnek a különféle munkák iránt.

Egész évben várja a munka a diákokat

– Az egyetemisták és a középiskolások is szép számmal jelentkeznek. Ugyanakkor sokakban még mindig él az a tévhit, hogy diákmunkát csak nyáron lehet vállalni, holott egész évben vannak lehetőségek. A fiatalok céljai eltérőek, de a legtöbben még mindig telefonra, nyaralásra, fesztiválra gyűjtenek, és az is megfigyelhető, hogy egyre többen egészítik ki a családi költségvetést a fizetésükkel. Egy olyan vármegyében élünk, ahol ez utóbbi egyre gyakoribb – hívta fel a figyelmet a kirendeltségvezető. Mozgi-Járosi Dorina azt is elárulta, a diákok előtt álló munkalehetőségek köre évről évre bővül, ma már a termelővállalatoktól kezdve az ügyfélszolgálatokon és a kereskedelmi egységeken át még gyakornoki pozíciókat is hirdetnek a cégek.

Szerteágazó lehetőségek

– Most, tavasszal szezonális munkák is indultak, ezek közül a konzervgyári feladatok és a strandon végezhető munkák a legnépszerűbbek. Ez utóbbinál a területi kisegítő teendőkre kell gondolni. A diákok gondozzák a létesítmény parkjait, kerítést, padokat festenek, hogy mire a fürdő megnyit, addigra szép környezetet varázsoljanak. A nyáron is a strand a legnépszerűbb munkahely a diákok körében, igaz, a szezonban egyéb munkákra is várják a fiatalokat. A csúszda- és medenceőri feladatokra, illetve úszómesternek is mehetnek az érdeklődők, ám azt nem szabad elfelejteni, hogy ezen felelősségteljes állásokhoz egy képzésen is részt kell venniük. Az előbbiekhez egy egyhetes tanfolyamon sajátíthatják el a szükséges tudást, majd vizsgát is tesznek. A leendő úszómestereknek összetettebb a képzésük – tudatta a kirendeltségvezető.

Az elmúlt években egyre gyakrabban hirdetnek a vállalatok különféle gyakornoki pozíciókat a diákoknak, amik mind a munkáltatóknak, mind a leendő munkavállalóknak kiváló lehetőségeket rejtenek.

Kiváló ugródeszka

– A HR-, IT-, műszaki vagy éppen adminisztratív területeken dolgoznak gyakornokként diákjaink. Ezek közül több ágazatban is nagyon nehéz a cégeknek megtalálniuk a megfelelő munkaerőt. A vállalkozások rengeteg energiát fektetnek abba, hogy a diákok megtanuljanak mindent, ami az adott területen szükséges. Ez egy hatalmas lehetőség mindkét félnek. A diák gyakornokként megismeri az őt alkalmazó céget, és fordítva, betanul az adott pozícióba. Nagyon gyakori, hogy a vállalat később főállású munkavállalóként alkalmazza a diákot. Mindez nagyon előnyös, hiszen a cégnek nem a nulláról kell indítania, amikor a pozícióra embert keres, ugyanis a gyakornok már jól ismeri a munkahelyet és a feladatokat. A diákoknak pedig ez egy kiváló ugródeszka a munka világába, és még akkor is jól járnak, ha később nem ott helyezkednek el, ahol gyakornokként dolgoztak – világított rá Mozgi-Járosi Dorina.

Manapság sokszor nehéz egy pályakezdőnek munkát találnia, hiszen a munkáltatók elvárják a tapasztalatot, ám sokszor nem a szakmai tapasztalatra kíváncsiak a cégek, hanem a munkatapasztalatra.

– A HR-esek inkább arra gondolnak, a jelentkező beér-e időben a munkába, teljesíti-e a rá bízott feladatokat. A diákok, akik tanulmányaik mellett dolgoztak, már megtanulták, milyen időre járni dolgozni, elvárások szerint teljesíteni. Később ez óriási előny a munkaerőpiacon – tette hozzá Mozgi-Járosi Dorina.

Rugalmas munkarend

– A januári-februári vizsgaidőszak lezárultát követően mi is érzékeljük, hogy egyre több egyetemista keres tanulás mellett is végezhető munkát, s már olyan középiskolások is jelentkeztek hozzánk, akik a nyárra gondolva most szeretnék elkezdni a pénzgyűjtést a nyaralásra, fesztiválokra. Egyre tudatosabb ez a korosztály – erősítette meg lapunknak Tomek Péter. A P-Tel Call Center tulajdonosától megtudtuk, a debreceni és nyíregyházi irodájukban jelenleg mintegy 35-40 fiatal dolgozik, s a rugalmas munkaidőnek köszönhetően minden esetben alkalmazkodnak az iskolai elfoglaltsághoz, hiszen a középiskolásoknak, egyetemistáknak a tanulmányi kötelezettség teljesítése a legfontosabb.

– A diák munkavállalókat iskolaszövetkezeten keresztül foglalkoztatjuk, heti 3 alkalommal kell bejönniük, s választhatnak a délelőtti, illetve délutáni munkavégzés között, amiért 1550 forintos alapórabért kapnak – mondta és megjegyezte Tomek Péter, hogy 2022 óta a kormány döntése értelmében a diákmunka szja-mentes, azaz a bruttó bér az, amit kézhez kapnak. – Ezt kiegészíthetik jutalékkal, de olyan motivációs játékokat is szervezünk, amikkel értékes nyereményekhez juthatnak – sorolta a juttatásokat a 2015-ben alapított cég tulajdonosa, aki megjegyezte: nagy cégekkel állnak kapcsolatban, a megbízóik megrendelése alapján dolgoznak a munkatársaik, részt vesznek piackutatásban, értékesítésben, foglalkoznak bejövő ügyfélszolgálattal.

– Arra számítunk, hogy májusban jelentősen megnő a munkát kereső diákok száma, sokan pedig már most jelentkeznek, hogy nyáron biztosan elkezdhessék a munkát. A visszajelzések alapján pedig látható, hogy a munkatapasztalatot, a folyamatosan fejlesztett kommunikációs készséget később a munkaerőpiacon is jól tudják hasznosítani.