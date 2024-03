„Szabolcs a hazáért”

Kozma Kinga történelem és állampolgári ismeretek tanára szakos hallgató ünnepi beszédében felidézte a történelmi Szabolcs vármegye 1848/49-es szerepvállalását, azt az időszakot, amikor a Batthyány-kormány 1848 májusától súlyos problémákkal nézett szembe, hiszen a császári udvar csak az alkalomra várt, hogy a forradalmi események által kikényszerített engedményeket visszavonhassa. A kormány előtt nyilvánvalóvá vált, hogy Magyarország védelmére új fegyveres erőt kell teremtenie, a császári-királyi hadsereg magyar alakulatainak hazavezénylése csak részben és igen vontatottan történt meg.

– Május 15-én hoztak rendeletet az első tíz honvédelmi osztály felállításáról és rövidesen megkezdték országszerte az önkéntesek toborzását. Ez a fővárosban és Tiszántúlon gyors és látványos sikereket ért is el, június elejére négy honvédzászlóalj létszáma már teljes volt. A nemzeti színű zászlón, mellyel Nagykállóban 1848. szeptember 10-én valamennyi vármegyei honvéd letette esküjét egy selyemszalag ékeskedett azzal a felirattal, hogy: „Szabolcs a hazáért.” Kedves Gyula történész, így emlékezett az isaszegi csatára. A 48. honvédzászlóalj katonái kitűnően megállták a helyüket eddigi legnagyobb csatájukban. Kézitusában verték ki ellenfelüket az erdőből – hangzott az idézet, s mint megtudtuk: a zászlóalj két katonáját a csata után harmadosztályú katonai érdemrenddel tüntették ki, Sipler Lipótot és egy Csőke nevű közhonvédot. Siplerre egy császári tiszt támadt rá, de ő bátran nekiugrott kardjával.

– A másik kitüntetett egy Csőke nevű közhonvéd volt. Őt három császári katona támadta meg. Egyiket szuronyával szúrta le, de a szuronya eltört, így a másikat fegyvere agyával ütötte agyon úgy, hogy kettétört a fegyvere. A harmadik támadója ennek láttán megfutott. Csőke ezután a két zsákmányolt fegyverrel jelentkezett századparancsnoka előtt, aki jelentette hőstettét Aulich tábornoknak. Sipler Lipótot még a csatatéren egyúttal hadnaggyá is kinevezte. Az isaszegi csatát követően a magyar csapatok a gödöllői kastély parkjában gyűltek össze, ahol Damjanich tábornok e szavakkal illette a 48. szabolcsi honvédzászlóaljat. „Őrnagy úr, különös örömömre szolgál, hogy nekem jutott a szerencse Görgey tábornok megbízásából a tegnap kivívott nagy csatában kifejtett bátorságáért a haza nevében köszönetet szavazni zászlóaljának. Adja tudtul ezt vitézeinek, s mondja meg nekik, hogy megemlékezvén a tegnapi napra, ezután is hasonló bátorsággal küzdjenek. Isten oltalmazza önöket, éljen a zászlóalj, éljen a nemzet és a szabadság.” – hangzott el az idézet Damjanich szavaiból. Kozma Kinga azzal zárta beszédét, hogy 1848/49 ifjúsága megmutatta erejét, történelmi léptekkel nézve is elvitathatatlan érdemeik és eredményeik lettek, tanulnunk kell őseinktől elszántságot, elhivatottságot és bátorságot.

Az ünnepség végén a Nyíregyházi Egyetem rektora dr. Szabó György törzsgárdaokleveleket nyújtott át a felsőoktatási intézményben 10, 20, 25, 30, 35, és 40 éve dolgozóknak, megköszönve munkájukat és további sikereket kívánt nekik.

