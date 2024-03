A Debreceni Egyetem Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság Nyíregyházi Kutatóintézete is csatlakozott a Magyar Talajtani Társaság országos, „A TALAJ ÉLETE – amit egy szelvény el tud mondani magáról” című figyelemfelkeltő kampányához. Szerdán az ország több pontján, így Nyíregyházán is, a szakemberek talajszelvényt ástak ki és mutatták be annak működését, állapotát, felhívva a figyelmet egyik legfontosabb természeti erőforrásunk, a termőtalajaink állapotára és fontosságára.