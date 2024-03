A helyi művelődési központ kezdeményezésére tavaly öltöztették fel először a városközpontban álló tojásfát. Akkor 650 díszes tojás került fel rá, melyeket ünnep után gondosan eltároltak. Most ezek a tojások kerültek fel először a fára, megadva az alapot ahhoz, hogy a város intézményei, civil szervezetei és lakosai új művekkel gazdagíthassák azt. Már ezernél is több tojás díszíti a Szamos menti település ideiglenes látványosságát. Akik nem tojásokkal érkeznek a fához, azok is megcsodálják. Gabica (jobbra) kislányával, Fannival és barátnőjével, Annával indult vásárolni, hogy labdát keressenek Fanni „nagy tesójának" , de természetesen nem hagyhatták ki, hogy egy kis időt eltöltsenek a tojásfa alatt.