Több mint 40 éves múltra tekint vissza a kutya Agility, amelynek vannak nyíregyházi képviselői is. Mai vendégünk Ferencz Dezső, a Nyír1 Agility Klub versenyzője, aki két kutyájával, Boo-val és Turbival érkezett szerkesztőségünkbe. Mesélt arról, hazánkban és Nyíregyházán mikor jelent meg ez a sport, s ő hogyan kapcsolódott be. Elmondta, minden kutya alkalmas-e az agilityre és arról is beszélt, hogyan kell elképzelni egy ilyen versenyt.