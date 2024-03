Egymást követik a fellépések a nyíregyházi Cantemus Vegyeskar életében. Március 9-én a Cantemus bérleti sorozat keretében Anton Bruckner műveit énekelte a művészeti együttes a Kodály-iskolában, március 14-én pedig Budapesten a Parlamentben szerepelt a kórus. Mint ismert, csütörtök délután az Országházban adták át a Kossuth- és a Széchenyi-díjakat a márciusi forradalom évfordulója alkalmából, s az ünnepségen közreműködött a Cantemus Vegyeskar is Szabó Soma Liszt-díjas karnagy vezetésével.

Repülés Hollandiába

Nem sok idő maradt pihenésre e fellépés után, ugyanis március 18-án, hétfőn ismét a fővárosba utazott a kórus, hogy aztán egy nap múlva Amszterdamba repüljön a Budapesti Fesztiválzenekarral. A fővárosi együttes Compassion – Máté-passió és egyéb szenvedéstörténetek címmel készített összeállítást Fischer Iván karnagy irányításával, s a kórusrészletek előadására felkérték a nyíregyházi énekkart. Amszterdamban március 20-án este lesz a szereplés, másnap pedig már Brüsszelbe utaznak tovább autóbusszal az előadóművészek, hiszen a belga fővárosban is vár reájuk egy koncert.

Éjszakai koncert a Várkert Bazárban

A Cantemus Vegyeskar március 22-én érkezik haza Nyíregyházára, de két nap múlva indul is vissza Budapestre, mivel a Fesztiválzenekarral három alkalommal is bemutatják a Compassion című műsorukat a Művészetek Palotájában, sőt március 24-én lesz egy éjszakai koncert is a Várkert Bazárban.