A határozatokat a NAV március elején elektronikusan küldi mindenkinek, akinek van valamilyen elektronikus elérhetősége. Akiknek nincs, azok postán kapják meg a papírokat.

Nem kapnak határozatot azok, akiket egész évre adómentesség illet meg, és ez a NAV nyilvántartásából megállapítható. Ilyenek például az egyházi jogi személyek, illetve a GJADO-adatlapot benyújtó civil szervezetek. Nem kapnak levelet azok sem, akiknek gépjárműve adómentes.

Ettől az évtől kezdve a gépjárműadót egy összegben, április 15-ig kell befizetni. Az évi két alkalom helyett csak egyszer küld a fizetésről értesítést a NAV. A szabályok egyszerűsítésére azért is volt szükség, mert az ügyfelek nagy részénél a kétszeri fizetés gondot okozott, vagy elfeledkeztek a második részletről, vagy duplán fizettek.

A természetes személyek - magánszemélyek, egyéni vállalkozók, őstermelők - befizethetik a gépjárműadót a NAV Mobil Gépjárműadó-menüpontjában vagy a határozatban szerepelő link használatával, ügyfélkapus azonosítás után.

Az ügyfélkapus elérhetőséggel rendelkezők a megkapott határozatban szereplő fizetési linkre kattintva is teljesíthetik a fizetést.

Akik nem rendelkeznek ügyfélkapuval, a postai úton küldött irathoz mellékelt csekken, vagy az ügyfélportálról indítva bankkártyával, házibankos utalással is befizethetik adójukat. Csekk telefonon a NAV Infóvonalán igényelhető a legegyszerűbben.

A korábbi évekhez hasonlóan a 10032000-01079160 számú, NAV Belföldi gépjárműadó bevételi számlára is befizethető az összeg banki utalással. Az átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet fel kell tüntetni a közlemény rovatban, ha ez elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni.

A nem természetes személyek átutalással, az ügyfélportálról indítva házibankos utalással és csekken rendezhetik a befizetést.

A gépjárműadóra automatikusan járó öthavi pótlékmentes részletfizetést magánszemélyek és egyéni vállalkozók vehetik igénybe. A likviditással küzdő gazdálkodó szervezetek a törvényi feltételek fennállása esetén részletfizetést, fizetéshalasztást kérhetnek.