– A zöld átalakulás időszaka van, tart az új ipari forradalom – jelentette ki előadásának elején dr. Podlovics Roland. Nyíregyháza alpolgármestere úgy fogalmazott az e-gondolkodásban, a zöld átállásban a megyeszékhely élen jár, már az elmúlt években is tudatosan erre készült. Ilyen zöldtudatos szemlélettel hajtották végre a fejlesztéseket, amit a 300 ezer négyzetméternyi zöldfelület rekonstrukciója, fák és cserjék ültetése, az oktatási és nevelési intézmények energetikai felújítása, kerékpárutak építése, a CNG-hajtású autóbuszok 2018-as beszerzése is bizonyít. S ezen az úton halad tovább a város – ígéret az alpolgármester, aki természetesen beszélt az e-technológiát ide hozó új beruházásokról is.