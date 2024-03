Aki belép a nyíregyházi városháza első emeleti folyosójára, és rátekint a városvezetők portréira, hétfőtől eggyel többel szembesülhet: immár Draskóczy Sámuel arcképe is látható a falon.

– Sokaknak feltűnhetett, hogy az arcképcsarnok hiányos, viszont a mostani példa is jelzi: aki keres, az talál. Jó érzéssel tölt el, hogy egy évszázadokkal korábbi elődöm portréja is előkerült – mondta dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere a hétfői sajtótájékoztatón.

– A Kállay Gyűjtemény várostörténi kiállítására kerestünk műtárgyakat. Szegedi Mihály adományaiból bukkant elő Draskóczy Sámuel portréja. Ő 1862-ben volt rövid ideig Nyíregyháza polgármestere – közölte Mohácsi Endre, a Jósa András Múzeum történeti osztályának vezetője. – A szabadságharc bukása után hosszú évekig elnyomás alatt éltek a magyarok, az 1860-as években kezdett enyhülni a megtorlás. Az októberi diploma után mondott le Meskó Sámuel a városvezetői tisztségéről, az ő pozícióját töltötte be Draskóczy Sámuel. A róla előkerült portré egy debreceni műteremben készülhetett.

A mek.oszk.hu-n található a Nyíregyháza történetéről szóló írás Leffler Samu tollából. Ő írta: „Meskó lemondott állásáról, megbotránkozva az alkotmánysértő rendeleteken, a helyébe az ideiglenesen megválasztott Draskóczy Sámuel lépett”. Ügyvéd és politikus volt egyszemélyben. Őt Ujhelyi Róbert követte a polgármesteri székben, aki támogatta az uralkodó Ferenc József törekvéseit.

Hétfő délelőtt dr. Kovács Ferenc és Mohácsi Endre tették fel a városházi folyosó falára Draskóczy Sámuel portréját dr. Ulrich Attila alpolgármester és dr. Rémiás Tibor múzeumigazgató jelenlétében.