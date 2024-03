– S hogy még miért is fontos a nád vágása? Ha nem törik le a nád a szélben, ha nem vágjuk le, képes évtizedekig élni, és akkor a növényzet saját magának építi felfelé a táptalajt. Ezzel komoly gondot okoz a vízgazdálkodásnak, mert ott már víz nem lesz, sőt akár még fa is nőhet ott. Ugyanakkor nem vágunk le minden nádat, a megrendelő gyakran kijelöli azokat a helyeket, ahol meghagyjuk a növényt, a nádzsombékot, hiszen mint például a Bujtosi-tó esetében is, télen is sok vízimadár, illetve fészkelő madár keres a nádasban búvóhelyet, amit nem tud megközelíteni róka, macska. A zsombékokat is fontos azonban egy-két év múlva felfrissíteni, mert hajlamos arra, hogy szigeteket képezzen. Már a fejemben összeállt, hogy készítek a gépemhez egy olyan tartozékot, amivel majd a nádzsombékokat is kivághatom. A Bujtosi-tónál is ügyelnem kellett egyébként arra, hogy vannak egyrészt horgászok, másrészt kellenek olyan nádasok, olyan zsombékok, ahol a költő és a költöző madarak is meghúzódhatnak – tette hozzá befejezésül Borbély Mihály.