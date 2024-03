Szabolcs-Szatmár-Bereg. Egy évtizeddel ezelőtt még látványosságnak számított, ahogy a „lomisok” kisszéken ülve védték mások kidobott lomjait, hogy azt a családtagokkal majd elszállítsák, rosszabb esetben darabokra szedjék és a maradékot ott hagyják. Ennek vetett véget 2021-től az ÉAK Nonprofit Kft.: új lomtalanítási rendszert vezettek be. A tapasztalatok és visszajelzések pedig igazolták, jó döntést hoztak, a korábbi problémák jelentős részére sikerült megoldást találni. Tavaly 2472 lomtalanítási igény érkezett be, 2024 februárjában 1375 ingatlan jelezte lomtalanítási szándékát, továbbá a társasházak Nyíregyházán minden hónap első szombatjára (kivéve novembert, ott a második szombatra) adhatnak le igényt.

Igényekhez igazodva

– A szolgáltatási területükhöz 247 település tartozik. Az új rendszer lényege, hogy munkatársaink az egyéni igényekhez igazodva, előre egyeztetett időpontban szállítják el a kidobásra szánt dolgokat – mondta el lapunknak Éberhardt Gábor. Hozzátette: az ÉAK Nonprofit Kft. honlapján minden szükséges információ megtalálható ahhoz, hogy igénybe vehessék a lomtalanítást.

– Az igényeket kizárólag február 1. és március 31. között jelezhetik nekünk, s egy-egy településen több időpontból is választhatnak. A bejelentkezés után a kollégáink visszajelzik a pontos dátumot, majd az egyeztetett időben elhozzák a lomokat. Fontos, hogy a kidobandó tárgyakat ne tegyék ki a közterületre, az utcára, hanem kerítésen belül tárolják, és a kollégáinknak adják át. A lomtalanításkor egy személynek otthon kell tartózkodnia, aki aláírásával igazolja, hogy a lomok elszállítása megtörtént – részletezte az ügyvezető.

"Társasházaknál a közös képviselőnek kell igényelni a lomtalanítás időpontját" - Éberhardt Gábor

Kérhetnek konténert

A társasházaknál hasonló az eljárás: a lomok elszállításának konkrét időpontját a közös képviselőnek kell igényelnie. Ebben az esetben is kérik, hogy a lomokat lehetőség szerint ne közterületre, hanem a társasház saját ingatlanjára helyezzék ki. A társasház – vagy a közös képviselő, illetve annak meghatalmazottja – köteles gondoskodni arról, hogy az átadásig a lomhulladékhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá, azt ne hordják el.

– Abban az esetben, ha a társasház nem rendelkezik saját területtel, ahol a lomot tárolni tudja, igény szerint konténert biztosítunk, ehhez azonban be kell szerezni a szükséges közterület-foglalási engedélyt is. A lakóknak 3 óra áll rendelkezésükre, hogy megtöltsék a tárolót – tudtuk meg Éberhardt Gábortól. A társasházaknak április elsejétől minden hónap első szombatján biztosítanak lomtalanítási lehetőséget, melyekből szabadon választhatnak évente egy időpontot.

A cég honlapján olvasható, hogy lomtalanításkor mit szállítanak el a helyszínről. Elviszik a bútorokat szétszerelt, mozgatható állapotban; a műanyag medencéket, játékokat, textilt, ruhaneműt zsákba, dobozba téve, kötegelve. Emellett háztartásonként maximum négy személygépkocsi-, kerékpár-, vagy motorkerékpár-gumit, de a kihelyezett hulladék mennyisége együttesen nem haladhatja meg a két köbmétert. Ha egy ingatlannál ennél több lom gyűlne össze, azt a tulajdonosok a hulladékudvarokban adhatják le.

Nem viszik el, mert leadható

– Kérjük a lakosságot, hogy ne tegyenek ki vegyesen gyűjtött települési hulladékot, hiszen azt rendszeresen elszállítjuk, ahogy a szelektíven gyűjthető papírt, műanyagot, üveget, a zöld- vagy kerti hulladékot is. Lomtalanításkor nem viszik el munkatársaink az építési-bontási törmeléket, elektronikai eszközöket, veszélyes hulladékot (festékek, vegyszerek, akkumulátorok, szárazelemek, festékpatronok), illetve gépjárműroncsot, bontott autóalkatrészeket, karosszériaelemeket vagy szélvédőt, ugyanis ezek is leadhatóak a hulladékudvarokban.