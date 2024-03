Nem telik el olyan nyár, amikor ne mutatná meg kiszámíthatatlan arcát az időjárás, az elmúlt években egyre szélsőségesebbé vált éghajlatunk, extrém viharok, nyári jégesők csapnak le ránk rapid gyorsasággal, ilyenkor perceken belül katasztrófa helyszínné változik egy-egy országrész. Vármegyénkben tavaly és az azt megelőző nyáron Kisvárdán, Mátészalkán, Tiszavasváriban, Nyírkarászon söpört végig soha nem látott vihar óriási károkat hagyva maga után, Nagyecseden szitává lyuggatta a házak tetejét a jégeső, az átmenetileg lakhatatlanná vált ingatlanokban hetekig, hónapokig tartottak a helyreállítási munkák. Valljuk be őszintén, ott ment gyorsan a felújítás, ahol a biztosító fizetett, azonban számos ingatlannak nincs biztosítása, így védtelen a váratlan káreseményekkel szemben.

Összehasonlítható ajánlatok

Az idei lakásbiztosítási kampány arra is jó, hogy felnyissa az emberek szemét, növelje a biztosításkötési kedvet. Még 1-2 százalékot javíthat is az arányon, mely szerint itthon a lakások háromnegyede van biztosítva. Ahol pedig a fiókban porosodik a szerződés, ott is előveszik, s újra átnézik, ilyen szempontból is hasznos ez az időszak, mondta el podcastünkben Németh Péter, a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. értékesítési és kommunikációs igazgatója. Hozzátette, Nyíregyházán a lakóingatlanoknak több mint 80 százaléka biztosítva van ez átlagon felülinek számít.

– A legtöbben annyit tudnak a lakásbiztosításukról, hogy hova fizetik, havi vagy negyedéves szinten mennyit fizetnek be csekken vagy mennyit emel le számlájukról a biztosító. Az online összehasonlító portálokon az összes biztosító ajánlata feltérképezhető, ezek a felületek teljesen alkalmasak arra, hogy felmérjük azt, hogy a mostani biztosításunkhoz képest milyen ajánlatok érhetőek el a piacon. Ha valaki mondjuk 3 évvel ezelőtt kötötte a biztosítását, az még korszerűnek és értékkövetőnek számít. Három év alatt nagyot nem változtak az árak sem az építőiparban, sem az ingatlanpiacon, de az ennél régebben kötött szerződéseknél, fennállhat a veszélye annak, hogy alacsony értékre van biztosítva a lakás. Tehát, ha beírjuk az online felületen az adatainkat, a lakás szerintünk becsült négyzetméter árát, majd körbenézünk otthonunkban, milyen ingóságaink vannak, mennyibe kerül a tévé, mennyibe kerülnek a berendezési tárgyak, hogyha tegyük fel, egy tűz elpusztítana mindent és nekünk kellene azokat újra megvásárolnunk, egyszóval ha jól felbecsüljük a belső ingóságaink illetve az ingatlan értékét, azonnal ki fogja dobni az online felület az összes versengő biztosító ajánlatát, s abból mindenki kiválaszthatja a neki legmegfelelőbbet – részletezte a szakértő, akitől megtudtuk, a mosatni időszakban egy email-el felmondható a lakásbiztosításunk, ha váltani szeretnénk, az új pedig április elsejével fog elindulni. Akik pedig nem akarnak bíbelődni a szerződésekkel, az alkuszok mindent elvégeznek helyettük.

A beszélgetésben elhangzott az is, nagyon fontos, hogy lakásbiztosításunk folyamatos legyen, s ne legyen díjhátralékunk. Biztosításváltás előtt pedig mindenképp rendezni kell a hátralékot, nullára kihozni az egyenleget, enélkül nem lehet váltani sem, hívta fel a figyelmet Németh Péter.

Minden kárra kiterjed?

–Az időjárás okozta kockázat és a károk többszörösére nőttek az elmúlt tíz, de főleg utóbbi 5-6 évben. Olyan fogalmakat tanultunk meg a biztosítási szakmában, amiket eddig csak a katasztrófafilmekben, hallottam: szupercellák, ciklonok. A szélsőségessé vált időjárás miatt milliárdokkal több kárenyhítést fizetnek ki a biztosítók, mint tíz évvel ezelőtt.

Szerencsére olyan nagyon sok tennivalója az ügyfélnek abban nincsen, hogy ő válassza ki azokat a meteorológiai eseményeket, amire szeretné, hogy a biztosítása kiterjedjen, mert az ingatlanbiztosítások szinte mindegyike kivétel nélkül tartalmazza az erre megfelelő változatokat, kifizeti a viharkárt, kifizeti az esőzés és a villámlás okozta másodlagos károkat is.

Nekünk arra kell figyelni, hogy az ingatlan értéke vagy az ingóság értéke megfelelően legyen beállítva, hogy amikor a biztosító azt mondja, hogy igen, érzékeltem, hogy a környéken akkora volt pl. a villámtevékenység, valóban több száz ingatlanban a villám tönkretette az elektronikus berendezéseket, az önét is rendezzük, itt általában van egy 150 ezer forintos belső ingóságra vonatkozó összeg beállítva, akkor a szívéhez kap az ügyfél, hogy jaj, csak egy tv többe került annál, de fontos tudni, hogy a biztosító csak azt az összeget fogja kifizetni, amire szerződve vagyunk vele. Tehát én nem is attól tartanék egy káresemény kapcsán, hogy nem fizet a biztosító, hanem inkább azon izgulnék, hogy megfelelően korszerű, vagy aktuális legyen a biztosításom ahhoz, hogy ténylegesen fedezze a keletkezett veszteségeket – hangsúlyozta Németh Péter, aki megjegyezte, ne lepődjünk meg azon, ha a lakásbiztosítás mellé élet-, baleset-, vagy utasbiztosítást is ajánlanak az alkuszok ezek egy része már eleve benne vannak a kötvényben.