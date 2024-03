A balesetekről szólt március eleje vármegyénkben. Ahogy arról beszámoltunk, március 9-én egy idős férfit gázolt el a busz Nyíregyházán, akit a gyors és magas szintű ellátás ellenére sem sikerült megmenteni. Két nappal később Apagy és Napkor között két autó ütközött össze frontálisan. A vétlen sofőr életét vesztette, két gyermek súlyosan megsérült.

Mind a kettő helyszínre mentőhelikoptert is riasztottak. S hogy mi ilyenkor a protokoll, arról Győrfi Pált, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és ­PR-vezetőjét kérdeztük. A Korányi Frigyes utcai gázoláson kívül, volt még egy baleset, amelyben vélhetően szabálytalan sávváltás miatt Nyíregyházán, a Móricz Zsigmond utcán autóbusz és gépkocsi koccant össze.

A Volánbusz Zrt.-től arról érdeklődtünk, hogyan tudnak azoknak a kollégáiknak támogatást adni, akik baleset részesei lesznek. Rendkívüli szabadságot kérhetnek, de munkalélektani-vizsgálat is segítséget nyújthat a trauma feldolgozásában. A Nyíregyháza helyi közlekedését végző autóbusz-vezetők körében még nem volt szükség komolyabb traumakezelési intézkedésekre – tudtuk meg.

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs és PR-vezetője kérdésünkre elmondta, az esethez a nyíregyházi mentőállomás esetkocsiját és mentőgépkocsiját, valamint a debreceni helikoptert is a helyszínre riasztotta a mentésirányítás.

– A baleset következtében egy idős férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kitartó és szakszerű újraélesztés ellenére nem lehetett megmenteni, sajnos a helyszínen életét vesztette.

Legmagasabb szintű szaktudás

A tragédia a belvárosban történt, ezért sokakban felmerült a kérdés, hogy miért volt szükség a mentőhelikoptert is a helyszínre küldeni. Győrfi Pál erről azt mondta, a helikopterek riasztása összetett szakmai protokoll alapján történik.

– A legfontosabb szempont az, hogy az adott esetben a légi mentés várhatóan nyújthat-e előnyt, esélyt a beteg számára, vagyis jelenthet-e „egészségnyereséget”. A légimentők riasztása során az olyan egyéb szempontok, mint az esemény jellege, a beteg állapota, időjárási-látási viszonyok mellett a megközelíthetőséget is figyelembe veszik – tudatta Győrfi Pál, aki azt is elmondta, a mentőhelikopterek személyzete a legmagasabb szintű felszereléssel és szaktudással rendelkezik.

A hónap második hétfője is tragédiával kezdődött, ugyanis Apagy és Napkor között két autó ütközött össze frontálisan. A jelentések szerint a két autó 6 óra 50 perckor csapódott egymásba, a vétlen sofőr életét vesztette, valamint az autóban utazó két gyerek is súlyosan megsérült. Az Országos Mentőszolgálat lapunkat arról tájékoztatta, négy mentőegységet és a debreceni mentőhelikoptert is riasztották az esethez.

– A baleset következtében egy felnőtt férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem lehetett megmenteni, sajnos a helyszínen életét vesztette. Egy gyermek súlyos koponya- és végtagsérüléseket szenvedett, őt emelt szintű helyszíni ellátás után súlyos, de stabil állapotban azonnal Traumatológiai Centrumba szállítottuk. Egy másik felnőttet és gyermeket láttunk el könnyebb végtagsérülések és zúzódások miatt, őket szintén a baleseti centrumba vittük – tájékoztatta lapunkat az Országos Mentőszolgálat.

Trauma a buszsofőrnek is

Joggal merült fel sokakban az a kérdés is, mi történik akkor, ha busz érintett a balesetben, milyen protokoll szerint járnak el.

Kérdéseinkre a Volánbusz Zrt. Kommunikációs Igazgatóságától kaptunk válaszokat. Mint írták, a balesetek – főként a súlyos, esetleg végzetes kimenetelűek – érthető módon nagyon megviselik az autóbusz-vezetőiket annak ellenére, hogy túlnyomó részük nem kollégáik hibájából következik be. Sokan közülük sok százezer, akár 1-2 millió kilométert vezettek már balesetmentesen.

Megtudtuk: a balesetekben érintett autóbusz-vezetőket jogszabály alapján nem mentesíthetik a további munkavégzés alól, de természetesen a Volánbusz mindenben támogatja az érintett kollégákat. Ha igénylik, és nem okoz fennakadást a közszolgáltatás ellátásában, akkor „rendkívüli” szabadságra mehetnek, valamint amennyiben orvosilag indokolt, táppénzt vehetnek igénybe.

A munkavégzést hátrányosan befolyásoló helyzet (elmarasztaló hatósági intézkedés vagy nem megfelelő pszichés állapot) esetén pedig gondoskodnak munkavállalójuk leváltásáról.

– Emellett lehetőséget biztosítunk autóbusz-vezetőinknek arra, hogy munkalélektan-vizsgálaton vegyenek részt, ha azt a munkavégzés körülményei indokolttá teszik, például halálos kimenetelű közúti baleset részesei voltak. A munkalélektan-vizsgálat segítséget nyújt a trauma feldolgozásában. A Nyíregyháza helyi közlekedését végző autóbusz-vezetők körében eddig még nem volt szükség komolyabb traumakezelési intézkedésekre – válaszolta kérdésünkre a Kommunikációs Igazgatóság.

Biztonságikamera-felvétel

Arra a felvetésre, hogy a fedélzeti kamera ilyen esetben segíthet a körülmények minél gyorsabb tisztázásában, azt a választ kaptuk, hogy a Móricz Zsigmond utcai balesetről nem áll rendelkezésükre kamerafelvétel. A Korányi Frigyes utcai balesetben érintett autóbusz biztonsági kameráinak felvételét pedig már átadták a rendőrségnek.