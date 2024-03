A pénteki fantasztikus ünnepi programsorozat, és egyben nyitórendezvény után március 16-án szombaton és március 17-én vasárnap is várják a „forradalmi lelkületű” látogatókat. A nemzeti ünnephez ezen a két napon két időponthoz kötött programelemmel kapcsolódik a Múzeumfalu. Szombaton és vasárnap is 10.30-kor a Kalamajka Bábszínház mutatkozik be a mélyen tisztelt publikum előtt, 11.30 órai kezdettel pedig a Szabolcs Néptáncegyüttes bemutatója és táncháza várja a táncoslábú érdeklődőket a faluközpontban. Egész nap kipróbálható a kosaras körhinta és a népi játszóudvar, de lesz még ételkóstoló, kincskereső térképes játék és kézműves foglalkozás is!