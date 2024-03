Bár már véget ért a farsangi szezon, azonban sokan szívesen idézik fel néhány hét elmúltával is a szép pillanatokat, az ötletes jelmezeket, a vidám hangulatot. Volt olyan rendezvény is, ahol a résztvevők szülőföldjük történelmét, pontosabban a történelmi személyeket jelenítették meg a jelmezeikkel.

Pest vármegyéből is jöttek

A Nyírvasvári székhellyel működő Atilla Hagyományőrző Kulturális és Szabadidős Sport Egyesület a helyi Szatmár-Kapu Rendezvényházban tartotta meg farsangi mulatságát, amelyen részt vettek a civil szervezet tagjai mellett a környéken élő érdeklődők is, de jöttek vendégek Pest vármegyéből is. A már említett történelmet Majoros Attila, a civil szervezet elnöke és családtagjai elevenítették meg, ugyanis a Nyírbátorhoz és Nagyecsedhez szorosan kötődő Báthory család tagjait idézték meg.

Televíziós csatornán látták

– Az egyik televíziós csatornán ment a Tündérkert című sorozat, amelyben a Báthory család tagjai fontos szerepet játszottak. Akkor jött az ötlet, hogyha lesz egy farsangi mulatság, akkor mi beöltözünk a nemesi család tagjainak. Az egyesületünk megszervezte a már hagyományos farsangi összejövetelét, s ez jó alkalmat teremtett arra, hogy a mi családunk tagjai is beöltözzenek grófnőnek, erdélyi fejedelemnek.

Sok ötletes jelmez volt a mulatságon

Fotó: Egyesület

