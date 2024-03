Veszteség-feldolgozó csoport indul Nyíregyházán babájukat a várandósság alatt vagy a szülés környékén elvesztő nők, férfiak, illetve párok számára – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kórházak közösségi oldalán. – A Vendégbabák csoport a vetélés, halvaszülés vagy a baba korai halála utáni gyász támogatását, a fájdalom enyhítését szolgálja. Itt, a sorstársközösségen alapuló csoportban a gyászoló megtapasztalja, hogy másnak is hasonló fájdalommal kell megküzdenie. Lehetősége van, hogy gondolatait és érzéseit megossza, és megértésre találjon. Mások tapasztalataiból erőt meríthet ahhoz, hogy hogyan vészelje át élete talán legnehezebb időszakát. A csoportba egyedül és párban is lehet jelentkezni, hogy a szülők együtt vegyenek részt a csoportmunkában, hiszen így egymást is segíthetik a gyászfeldolgozás folyamatában. A foglalkozássorozat 10 alkalmas, előre meghatározott időpontokban, kéthetente keddi napokon 17-19 óra között lesznek az ülések. A csoport az első két alkalommal nyitott, itt még van lehetőség csatlakozásra, majd a második alkalom végén zárttá válik, új jelentkezőt nem fogad. Az első alkalom előtt sor kerül egy előzetes beszélgetésre, ekkor lehet részletesebben tájékozódni a programról, választ kapni az esetleg felmerülő kérdésekre, és megismerkedni a csoportvezetővel. Az első időpont április 9-én lesz. A csoport létszáma maximum 6-10 fő. A Vendégbaba csoportban a részvétel ingyenes. A csoport vezetője Kerepesi-Keresztúry Gabriella alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológus jelölt, perinatális szaktanácsadó, gyászcsoportvezető. A helyszín a Nyíregyházi Jósa András Tagkórház, Szülészet-Nőgyógyászati Osztály, 3. emeleti megbeszélő. Előzetes bejelentkezés szükséges a [email protected] e-mail címen.