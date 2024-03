Egyre több a jelentkező a Tündérszépek versenyére, a vármegyei jelöltek közül pedig néhányan már meséltek magukról, motivációikról és álmaikról. Horváth Krisztina is részt vesz az idei megmérettetésen: a fábiánházi lány nagy elánnal vetette bele magát a fotózásba, hiszen mint minden szépségversenyen, itt is megmutatják külsejüket, kisugárzásukat a lányok a kamerák előtt is.

Új volt a helyzet

Krisztinának már gyerekkorában tanácsolták, hogy induljon szépségversenyen, felkérést is kapott, de a szülei túl fiatalnak tartották akkor még egy ilyen próbatételhez – azt mondták neki, induljon később, amikor már elég érettnek is számít a mezőnyben.

– Miután betöltöttem a tizennyolcat, úgy határoztam, valóra váltom a gyermekkori álmomat és jelentkezek a Tündérszépekre – mesélte örömmel Krisztina, aki izgatottan várja, hogy megtudja az első forduló eredményét. Ahogy a legtöbb lány, ő is szeretné fejleszteni a személyiségét, a jellemét a versennyel. Úgy érzi, esélyt kapott arra, hogy egy kicsit kiléphessen a komfortzónájából. – Szeretném, ha nagyobb lenne az önbizalmam – tette hozzá.

A tizennyolc éves lány életében először állt kamera elé, nem igazán volt tapasztalata, így saját bevallása szerint egy kicsit bizonytalan volt a fotózás elején. A sminkeseknek, a fodrászoknak és a fotós biztató szavainak köszönhetően erőt vett magán és a maximumot tette bele élete első fotósorozatába.

– Mindenki nagyon kedves volt. A fotós, Sipeki Péter sokat segített abban, hogy feloldódjak, hiszen először kicsit fura volt bikiniben kiállni mások elé – mondta a fiatal lány, aki kellemes érzésekkel és pozitív élményekkel távozott a stúdióból.

Imád utazni

Krisztina a Mátészalkai Szakképzési Centrum Gépészeti Technikum és Kollégium diákja, rendészeti szakra jár. – Korábban gondoltam rá, hogy rendőr leszek, azonban ma már nem vagyok ebben teljesen biztos, de a szakot élvezem, és szeretném is befejezni – árulta el lapunknak, s hozzátette: még gondolkodik azon, mihez kezdjen az iskola után. A versennyel azonban már vannak komolyabb tervei: amennyiben jó eredményt ér el, szívesen belekóstolna a modell szakma világába.

Krisztina elárulta azt is, imád utazni: minden félretett pénzét erre fordítja. Először szeretné megismerni hazánk szép tájait, s az idén nyárra félretett annyit, hogy külföldre is eljuthat. – Végre megadatik, hogy repülőre üljek, már nagyon várom, hogy minél több országba eljussak – mesélte izgatottan a fiatal lány, akinek minden vágya, hogy egyszer elutazhasson Balira. Amennyiben ő nyeri a fődíjat és a vele járó utazást, nagyon örülne, ha a nyeremény éppen oda szólna. Krisztina a korábbi jelentkezőkhöz hasonlóan azt javasolja a Tündérszépek versenyén induló lányoknak, hogy vállalják a kihívást, és ne tartsanak attól, hogy megmutassák magukat.

– Sok nő azt hiszi magáról, hogy nem szép. Szerintem azonban mindenki gyönyörű, és erről nem szabad másképpen gondolkodni – üzeni mindazoknak, akik bizonytalanok. Megjegyezte: ezen a versenyen sokat tanulhatnak, nincs veszítenivalójuk, maga a verseny pedig egy életre szóló élményt nyújt.