– Szofi egy aranyos, barátságos kislány, nagyon szeretik az osztálytársai is. Betegsége előtt élte a hozzá hasonló korú gyerekek életét, zongorázott, lovagolt. Igyekvő kislány. Informatikaórákról személyesen is ismerem, tanítok abban az osztályban, ahová járt. Jelenleg a betegsége miatt az interneten keresztül tud bekapcsolódni a tanításba, online tartjuk vele a kapcsolatot mi is – mondta el lapunknak Pampuch Zoltán.

A Túróczy Zoltán Evangélikus Óvoda és Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola igazgatója hozzátette: megrendítő látniuk, hogy egy évekkel ezelőtti leukémiás betegség, amelyből már a gyermek és szülei is azt gondolták, felépült, visszatért, és még súlyosabb formát öltött.

– Megrázta közösségünket a hír, ezért összefogtunk, s a lehetőségeinkhez mérten támogatjuk a családot. Iskolánk diákjai, pedagógusai és szülői közössége is szeretne segíteni abban, hogy Szofi minél hamarabb meg­gyógyuljon, egészséges legyen, és visszatérjen közénk.

Több helyszínen is gyűjtenek

A napokban olvasóink is értesülhettek róla, hogy Berecz András Kossuth-díjas előadóművész önálló estjét április 12-én, pénteken 17 órakor tartja az evangélikus nagytemplomban.

– A művész a Hiszünk a csodában című előadásából befolyt bevételének a felét a nyíregyházi kislány gyógykezelésére ajánlja fel. A nemes ügy mellé állt a Magyar Népmeséért Alapítvány és természetesen iskolánk is, nagyon szeretnénk, ha minél többen eljönnének, és segíthetnénk a kislány külföldi gyógykezelését. Iskolánk aulájába is kihelyeztünk egy adománygyűjtő ládát, valamint a templomban is hirdetik vasárnaponként a lelkészek a jótékonysági gyűjtést – tudtuk meg az igazgatótól.

– Szofi betegsége 2018-ban kezdődött, leukémiát diagnosztizáltak nála. Ahogyan a szülei mondták, jól viselte a kezeléseket, és sikeresen vette szervezete is. Eltelt öt év, és azt hitték, hogy túljutott a betegségen, 2023 decemberében az „élet karkötőjét” is megkapta, amely a gyógyult betegek szimbóluma, azonban 2024. év elején a fejét fájlalta, hányt, bementek a debreceni klinikára, és szembesültek a rossz hírrel: kiderült, hogy Szofi agyában daganat keletkezett.

– Újra felgyorsultak az események, azonnali műtétre volt szükség, s alig két hét múlva a szövettani eredmény is igazolta, hogy nagy a baj. A szülőktől kapott információk szerint Magyarországon elkezdődött a sugár- és kemoterápia. Erre mindenképpen szükség volt, hogy időt nyerjenek, míg megtalálják a további lehetőségeket. Most minden idejük azzal telik, hogy naponta átjárnak Debrecenbe kezelésekre, emellett alternatív terápiákat is kipróbáltak már.

Minden erejükkel segítenek

Szofi családja keresi azokat a külföldi intézeteket, ahol remény van a kislány gyógyulására, további terápiákra.

– Hálás szívvel köszönik meg az eddigi felajánlásokat, támogatásokat. Mit mondhatnánk? A szívünk elszorult a rossz hír hallatán, segítünk minden erőnkkel, s reménykedve azt kívánjuk: gyógyulj meg, Szofi! – mesélte el a kislány megható történetét az evangélikus iskola igazgatója, Pampuch Zoltán.

A kislányt és édesanyját a Debreceni Egyetem Gyermekklinika Gyermekhematológiai–Onkológiai Részlegét közvetlenül támogató Leukémiás Gyermekekért Alapítványon keresztül lehet elérni és támogatni. A bankszámlaszám megtalálható a szervezet honlapján, de elérhető azokon a plakátokon is, melyeket az evangélikus iskola a honlapján közzétett.