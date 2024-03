Álmaink megvalósításáért keményen kell dolgozni, s ugyan az elmúlt években több dolog is nehezítette céljaink elérését, az ázsiai nyelvek szerelmesét, a kisvárdai Kozics Kamillát semmi sem tántoríthatta el attól, hogy a Távol-Keleten tanuljon. Lapunknak mesélt a siker felé vezető útról, a kemény munkáról, melynek eredményeként azt csinálhatja, amit hosszú ideje akart. Kamilla Budapesten, a Károli Gáspár Református Egyetemen végezte el a japán alapszakot, majd a mesterképzésre is beiratkozott. Nem sokkal az államvizsga előtt elnyert egy ösztöndíjat a kínai Vuhan Egyetemre, ahol most négy évig tanulhat egy választott mesterszakon, 2023 augusztusában költözött az ázsiai városba.

Korábban tartott tőle

Kamilla 12 évesen lett a japán kultúra szerelmese. Egy dokumentumfilmen keresztül ismerte meg az országot, s elkezdte érdekelni az ázsiai nyelv írott és beszélt formája, azonban nem csak japánul kellett tanulnia.

– A pesti egyetemen kötelező volt egy második távol-keleti nyelvet is választani, így a kínai mellett döntöttem. Részben azért, mert tartottam tőle, ezen pedig szerettem volna felülkerekedni. A másik ok az volt, hogy sok mindenben hasonlít a japánra – mondta Kozics Kamilla, aki egy érdekességet is elárult: a kínaiban négy tónust különítenek el beszéd közben, ennek jelentése és gyakorlati alkalmazása is vonzotta.

Egyévnyi tanulás után annyira megszerette a nyelvet, hogy magántanárnál folytatta. Egy ösztöndíjat is elnyert 2020-ban, ám a Covid-járvány miatt a képzést csak online végezhette el. A sikereihez fontos mérföldkő volt ez az oklevél, ugyanis pluszpontokat ért. Kamilla szívéhez a kultúra és diplomácia kapcsolata is nagyon közel áll, jelenleg kulturális ipari menedzsmentet tanul a Vuhan Egyetemen, korábban pedig már írt egy tanulmányt kulturális diplomácia témában, amely megtetszett az egyik helyi tanárának.

– Még az ösztöndíj előtt kaptam az egyik oktatótól egy levelet, hogy amennyiben én nyerek, mindenben segíteni fog, hogy jobban megismerhessem ezt a területet – árulta el Kamilla, aki a jövőbeni terveibe is betekintést engedett.

– Az egyetem elvégzése után mindenképpen itt maradok, mert a diplomácia területén szeretnék elhelyezkedni. Ehhez manapság szükséges a doktori cím, így PhD-fokozat megszerzését is tervezem. Szeretném jobban megismerni az országot, és nagy vágyam, hogy közelebb hozzam egymáshoz a magyar és kínai kultúrát – mesélte Kamilla, aki a jövőben a nyelvi repertoárját is bővíteni fogja. Sokan az oroszt javasolták neki, hiszen az egy erős kombinációt alkothat a kínaival.

Kultúrák találkozása

Egy másik kultúrához alkalmazkodni sokszor nehéz feladat, meg kell érteni és szokni a helyi szokásokat. Kozics Kamilla elmondása szerint könnyen vette ezen akadályokat, és hamar beilleszkedett.

– Nagyon jól érzem magam Kínában, a helyiek kedvelik a külföldieket, segítőkészek, udvariasak, s jól bánnak a vendégeikkel. Bár hiányzik a családom és a hazai ízek, élvezem az új helyzetet, és sok barátot szereztem. Ugyanakkor ért néhány „kultúrsokk” a kínai tartózkodásom ideje alatt.

Amíg mi otthon angol vécét használunk, itt a guggolós változat van mindenhol, ezt időbe telt megszokni. Az itteni metrómegállók abszolút pozitív élménnyel szolgáltak, hiszen itt az emberek tolongás helyett sorban állnak a beszállásra várva. Mindenki udvariasan megvárja, míg leszállnak az utasok, csak utána lépnek a szerelvényre – mesélt élményeiről a kisvárdai hölgy, akitől azt is megtudtuk, Kínában sokan ismerik a magyar kultúrát, és nagyra becsülik azt.

– Kevesen tudják, de Kínában hallottak már Petőfi Sándorról. Rengeteg versét lefordították, sőt idéznek is belőlük. Szoboszlai Dominik neve sem idegen számukra, kifejezetten kedvelik a gulyáslevest, és a nyelvünket is. Mivel a magyar szintén négy tónusból áll, sok kínai tanulja – tette hozzá Kozics Kamilla, aki arról is beszélt, hogy bár furcsának tűnhet, a magyar és a kínai gasztronómiának vannak közös pontjai.

– A gasztronómia a kínai kultúra fontos eleme, és sokakat vonz a magyar konyha, ami bizonyos szempontból hasonló az övékhez. Ismerik a halászlevet, a jó magyar borokat, hiszen az alkoholfogyasztásnak náluk is szinte hagyománya van: a híres-neves szeszes italuk, a pajcsiu nincs olyan erős, mint a pálinka, de nagy kulturális értékkel rendelkezik.