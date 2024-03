A Bátrak Ligája egy honvédelmi jellegű sportvetélkedő, ahol a feladatok között szerepel ergométeres evezés, erőpróba, vívás, blazepod, íjászat, lézerfegyveres lövészet, tájékozódási mátrix, autós szimulátor, RC tank vezetés, tudáspróba és puzzle, illetve sor- és váltóverseny. A tiszavasvári verseny szervezőitől megtudtuk, a Bátrak Ligája versenysorozat struktúrájának kialakításánál fontos szempontként tekintettek arra, hogy az általános iskolában tanuló 7-8. osztályos diákoknak egy élményközpontú, mindenki számára teljesíthető, különböző honvédelemhez köthető versenyszámokat állítsanak össze.

Tíz iskola diákjai

A keddi versengésen a tiszavasvári járás tíz általános iskolájának versenyzői mérték össze tudásukat. Lázár Attila nyolc fiatalt, négy lányt és négy fiút hozott magával a Tiszalöki Kossuth Lajos Általános Iskolából. A pedagógus elmondta, a gyerekekkel először vesznek részt a Bátrak Ligájában, s mindenki nagyon élvezte a napot. Bereczki Benjámin, a tiszalöki általános iskola nyolcadikos diákja élénken érdeklődik a honvédelem iránt. Mint azt lapunknak elmondta, szeptembertől a Szerencsi Szakképzési Centrum Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium rendészeti szakos diákja lesz.

– Az iskola régóta tagja a Honvéd Kadét Programnak, ehhez én is szeretnék csatlakozni. Ez a rendezvény nagyon jó, változatosak és ötletesek a feladatok, hol egy műanyag fegyverrel a kézben kell kúszni, hol vívni, hol pedig autós szimulátort vezetni – mondta Bereczki Benjámin kevéssel a délutáni eredményhirdetés előtt, melyen részt vett Simicskó István is. A Honvédelmi Sportszövetség elnöke elmondta, segítik a honvédség és a Honvédelmi Minisztérium toborzó munkáját, hiszen az ehhez hasonló versenyek a felkelthetik a fiatalok érdeklődését a katonai hivatás iránt is. – Úgy szervezzük a Bátrak Ligáját, hogy középiskolás kadétok is jelen vannak a versenyeken, akik szintén motivációt jelenthetnek a pályaválasztás előtt álló diákoknak – fogalmazott Simicskó István.

Közösségi élmény egyben

Dr. Vinnai Győző, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, a közösségi élmény megteremtése és a hazafiasság is előtérbe kerül a Bátrak Ligája versenyein.

A megmérettetésen a Tiszavasvári Kabay János Általános Iskola „B” csapatának tagjai teljesítettek a legjobban, megelőzve az iskolájuk „C” csapatát és a Tiszadadai Holló László Általános Iskola diákjait. A keddi rendezvényen jelen volt Román István vármegyei főispán és Szőke Zoltán, Tiszavasvári polgármestere is.