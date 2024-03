Fontos vitaminok

Azon ritka növények egyike, amely még D-vitamint is tartalmaz. Gyökere a katánggyökér mellett a cikóriakávé másik alapanyaga, ezért tavaszi fáradtság ellen és roborálásra, méregtelenítésre is alkalmazható. A friss levelek C-vitaminban, A-vitaminban és B-vitaminokban gazdagok, de bórt, káliumot, nátriumot, cinket, vasat, szilíciumot, magnéziumot, mangánt és rezet is tartalmaznak.

Cukorbetegség ellen

Gyökerének magas az inulin tartalma, így vércukorszint-csökkentő hatása van. Régebben a leveleiből főzeléket is készítettek, míg a gyökerét vajon megpárolva fogyasztották. A szárított formája legalább annyira értékes, mint a friss növény.

Máj- és epebetegségek, emésztés

A máj- és epebajok első számú gyógynövénye. Keserűanyag-tartalmánál fogva étvágygerjesztő, emésztésserkentő, epeműködést segítő, de különféle májbetegségek, gyomorbántalmak, epekő, gyomorsavhiány esetén is hasznát vehetjük. Májvédő hatásának köszönhetően, akár sárgaság kiegészítő kezelésére is alkalmas lehet. A frissen elrágott virágszár az epekövek oldásában lehet segítségünkre.

Bőrbetegségek kezelésére

Cseranyag tartalma segíti a sebek gyógyulását, ekcéma, csalánkiütés, illetve bőrallergia esetén is alkalmazható. A virágszárban található tejnedvvel szemölcsöt és tyúkszemet kezelhetünk. Kovasav tartalma miatt jó hatással van a bőrre, hajra, körömre, külsőleg és belsőleg egyaránt. Ha a virágának forrázatát a fürdővízbe öntjük, vagy lemosóként használjuk, selymessé válik a bőrünk.

Nőgyógyászati problémák

Gombás hüvelyi fertőzések esetén ülőfürdő vagy hüvelyöblítő enyhítheti a panaszunkat.

Hatékony lehet a magas ösztrogénszint csökkentésének kiegészítő kezelésében, az endometriozis kezelésében és a havi vérzés előtt jelentkező emlőfájdalom enyhítésében is segítségünkre lehet.

Forrás: ripost.hu

Hólyag- és vesebántalmak

Vizelethajtó hatása flavonoidjának köszönhető, így húgyúti panaszok, ödéma, vesekő, vesehomok esetén is hasznos lehet. Csipkebogyóval és tyúkhúrral együtt vesekőoldó teakeverék készülhet belőle.

Érelmeszesedés ellen

Friss levelei és szárítmánya egyaránt alkalmazható vértisztítóként, a méregtelenítő teakeverékek nélkülözhetetlen alkotórésze. Fitoszterinjének köszönhetően véd az érelmeszesedés ellen, sőt, vérhígító hatása révén

segítségünkre lehet a vérrögök kialakulásának megelőzésében is.

Reumatikus panaszok

Méregtelenítő hatásánál fogva ízületi, reumatikus és köszvényes bántalmak esetén is javasolható alkalmazása.

Légúti betegségek

Elsősorban gyökere, de levele is köptető hatású a benne található szaponin miatt. A nyálkatartalma pedig kiváló köhögéscsillapító, így légúti betegségek esetén is alkalmazható.

Emlékezőképesség

A virága az egyik leggazdagabb lecitinforrás, amelynek következtében javítja az emlékezőképességet.

Így készítsük! A gyökérből 1 teáskanálnyi mennyiséget 15 percig főzünk 2 dl vízben. Ha a gyökérben található nyálka kivonása a cél, például köhögés csillapítására, akkor 2 órán keresztül áztassuk, majd langyosítsuk meg. A levél, illetve a virágos növény szárítmányából 2 teáskanálnyit 2 dl vízzel leforrázzuk és 20 percig állni hagyjuk, de a legjobb, ha a gyökeres, teljes növényt használjuk, amit 2 dl hideg vízben feltesszük főni, forrásig hevítjük, majd 15 percig állni hagyjuk. A 2 dl-nyi mennyiség naponta kétszer-háromszor fogyasztható.

A virágszárból egyszerűen rágcsáljunk el napi 8-10 darabot.

Gyermekláncfű mellékhatásai

Önmagában huzamosabb ideig ne fogyasszuk, mert megzavarhatja az emésztést. Ha arra érzékenyek vagyunk, tejnedve bőrkiütést, foltokat okozhat, virágpora allergiás reakciót válthat ki. Túlzásba vitt alkalmazása hányást és hasmenést okozhat. Erős vízhajtó, várandósság és szoptatás idején óvatosan fogyasszuk.

Gyermekláncfű gyűjtése

A teljes növény bővelkedik hatóanyagokban, azonban gyűjteni elsősorban a leveleket és a gyökeret szoktuk. Szinte bárhol ráakadhatunk, így érdemes bőven gyűjteni belőle, és kiszárítva eltenni a téli hónapokra. - olvasható a ripost.hu oldalán.