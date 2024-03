Kelemen Róbertnek minden gondolata Szatmár körül forog, nevéhez nem kisebb projektek köthetők, mint az Adj’ Isten Szatmárban! vagy a Legyen malacod! program. Cégénydányád polgármestere folyamatosan azon dolgozik, hogy hogyan lehetne a térség turizmusát, kultúráját, az ott élők helyzetét javítani, fellendíteni, és még nagyobb ismertségre szert tenni. Most pedig már saját, egyedi ízvilágú különleges kávéja is van Szatmárnak.

Kávészerelem

A mondás szerint a kávé olyan, akár a szerelem: minél nagyobb odaadással készíted, annál finomabb, így van ez a Szatmári Kotyogóssal is.

– A jó kávé boldogsághormonokat szabadít fel, attól minden könnyedén megy. Imádom az ízét, megiszom hetet, tízet egy nap, így mindig is jobban érdekelt és foglalkoztatott, mint bármilyen ínyenc kávét szerető embert. Gyakran járok Olaszországba, ott is mindig kóstolgattuk a különböző fajtákat. Aztán jött egy lehetőség, hogy egy kávéházat nyissak meg, ami végül nem jött össze, de elmentem egy céghez Debrecenbe, elmondtam, hogy kávépörkölőt szeretnék venni, és hogy tanítsák meg ennek a csínját-bínját.

Aromamustra

– Nagyon korrekt volt a vezetőjük, aki kifejtette: felesleges megvenni, mert ez egy nagyon bonyolult rendszer, hatalmas szakmai tapasztalat kell hozzá – részletezte a szatmári kávé történetét Kelemen Róbert, akinek azt ajánlotta a kávépörkölő szakember, hogy találják meg azt az ízvilágot, amit szeretne, és bérpörkölésben mindig ugyanazt a minőséget és ízt kapja egy számítógépes program segítségével, amit kiválasztott. Így elkezdték kóstolgatni a különböző ízvilágú eszpresszókat.

"A jó kávé boldogsághormonokat szabadít fel, attól minden könnyedén megy." - Kelemen Róbert

Forrás: Fotó: MW-Archív

Az íz a lényeg

– Már korábban is megfordult a saját kávé ötlete a fejemben, amikor az Őrségben egy ötvenlelkes kis falu csodálatos kávézójában jártam. Különlegesebbnél különlegesebb kávék sorakoztak a polcon, és én egyszerűen nem tudtam, hogy melyiket ízleljem meg. Mondtam a tulajdonosnak, hogy szeretném a legtöbbet kipróbálni, és beszélgetni a vele a termékekről. Igazán nagy „kávéőrült” volt ő is, így záróra után leültünk, és kiveséztük a kávékultúrát, kóstolgattunk, ízlelgettünk. Akkor ütött először a fejembe az, hogy mekkora értéke van annak, ha magadnak megtalálod, összeállítod a saját ízlésednek megfelelőt – mesélte Cégénydányád polgármestere, akitől azt is megtudtuk, hogy a kávénál is az a lényeg, hogy mi ízlik, mi finom a fogyasztójának, és nem a márkája vagy az ára.

– Egy borkóstolón hallgattam, hogy mit kell érezni, keresni a különböző borokban, de én bármennyire próbálkoztam, nem találtam meg mindig azokat az aromákat, amiket mondtak. Ott mondták a borászok, hogy igazából az a jó bor, ami ízlik. Lehet méregdrága díjnyertes bor, ha nekem nem finom, akkor az nem az én borom. Így van ez a kávéval is. Olyat kell inni, amiben megtaláljuk a számunkra megfelelő aromákat, zamatot, és így alkottam meg a szatmári ízvilágot is. Saját, ehhez illő csészét is legyártattunk, hogy teljes legyen az élvezet – fejtette ki Kelemen Róbert, és azt is megtudtuk, hogy a vizet a kávé előtt kell inni, hogy a savakat jobban kiérezzük majd a kávéból, ahogy a karamell-, csokoládé- és gyümölcsaromákat is teljes mértékben át lehet élni egy csésze forró, gőzölgő szatmári kávé kortyolgatása közben.