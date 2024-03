– Az intézményünkben közel négy évtizede oktatjuk a francia nyelvet, 2020-ban pedig az egyik legmerészebb álmunk is valóra vált: az országban elsőként két tanítási nyelvű francia képzés indult az iskolában. Több mint 90 diák tanulja ezt a gyönyörű nyelvet elsőtől a negyedik évfolyamig két tanítási nyelvű osztályban, rajtuk kívül további 37-en általános képzésben. Most újabb mérföldkőhöz érkeztünk, mivel kiérdemeltük a LabelFrancÉducation címet. Ezzel azokat az iskolákat ismeri el a Francia Külügyminisztérium, amelyek falai között kiemelkedően magas színvonalú franciaoktatás folyik – hívta fel a figyelmet az igazgató, akitől azt is megtudtuk, a tanulók a DELF nyelvvizsgákon (a DELF a Francia Oktatási Minisztérium nemzetközi nyelvvizsgája – a szerk.) is kiválóan teljesítenek.