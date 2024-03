Dübörgő zenétől, rohangáló, ugráló gyerekektől, nevetéstől és fergeteges jókedvtől volt hangos az intézmény tornacsarnoka kedden. A Bem iskola életében a sport, az egészségtudatos életmód kialakítása mindig is központi szerepet töltött be, a mindennapos testnevelés több évtizedes hagyományra tekint vissza. Élményközpontú iskolaként a pedagógusok arra ösztönzik a gyerekeket, hogy örömöt találjanak a sportban és a testmozgásban. Ezért is csatlakoztak 2023-ban a Magyar Diáksport Szövetség által életre hívott „Aktív Iskola” programhoz, melynek keretében a testnevelő tanárok igyekeznek minden lehetőséget megragadni a tanulók testi-lelki egészségének fejlesztésére, és a sport pozitív hatásának bemutatására. Ezért is szervezték meg a zenés, közösségformáló Multisport Fesztivált, ahol a tagintézményeik ötödik évfolyamos diákjai is különböző sportágakat próbálhattak ki, izgalmas kihívásokat, akadályokat teljesíthettek.

Jó kapcsolat

Sitku Tamara, a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola testnevelés és földrajz szakos tanára koordinálja az Aktív Iskola programot az intézményben, több alkalommal rendeztek már fesztivált, de ez a keddi nap azért is volt különleges, mert a tagintézmények diákjai vehettek részt a mozgalmas és izgalmas rendezvényen.

– Amellett hogy megismerkedhetnek ezekkel a mozgásformákkal a fiatalok, szeretnénk, hogy az intézmények között minél jobb kapcsolat alakuljon ki. Négy iskolából körülbelül 180 ötödikes tanuló vesz részt a fesztiválon, és több mint húszféle sportágat, izgalmas feladatot próbálhatnak ki a gyerekek – részletezte Sitku Tamara, és hozzátette: a röplabda és a kézilabda a fő profiljuk, emellett a labdarúgást, a floorballt, a teqballt, asztaliteniszt, tollaslabdát, és különböző ügyességi testnevelési játékokat is megismerhetnek a diákok.

Ügyességi feladatok

Az egyik leglátványosabb és izgalmasabb feladat az volt, amikor egy színes lepedő négy sarkát megfogták a diákok, majd jól kifeszítették, és egy labdát tettek a közepére. Így kellett egy röplabdahálón keresztül átdobniuk a másik oldalra, ahol ugyanezzel a technikával kellett elkapni a labdát az ellenfél csapatnak. A fiatalok nagyon koncentrálva, de ügyesen vették az akadályt, ha pedig lepotyogott a labda, jót nevettek rajta.

– Ez egy röplabda előkészítő játék, ami a kooperációs készségüket is fejleszti, nagyon élvezik a gyerekek, hiszen ez is egy újdonság számukra – mutatta be a feladatot Sitku Tamara, és elmesélte: a rendezvény célja, hogy mindenki egyenlő mértékben juthasson szerephez, minél több sportágat ki tudjanak próbálni a rendezvényen, és minél izgalmasabb új feladatokkal találkozzanak, ismerkedjenek meg a gyerekek. Nincs helyezés sem, azt szeretnék elérni, hogy mindenki nagyon jól érezze magát, boldogan és kifáradva távozzon.

A Magyar Diáksport Szövetség kezdeményezése, hogy minden gyerek legalább hatvan percet mozogjon egy nap, így ez a fesztivál is egy óra mozgást biztosított a tanulóknak, akik ki is használták minden másodpercét ennek a lehetőségnek. A sportfesztivál célja, hogy a gyerekek a kreativitásukat is fejlesszék, így nem mondták meg előre, hogy melyik állomáson hogyan kell végrehajtani a feladatokat, maguktól kellett felfedezni, hol mit kell csinálni. Természetesen voltak azért segítők is, nyolcadik osztályos diákok adtak némi tanácsot vagy egy kis iránymutatást az ötödikeseknek.

Színes tornaórák

Tóth Dalma, a Nyíregyházi Bem József Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagintézményének testnevelőtanára két osztállyal, ötven diákkal érkezett kollégájával a multisport rendezvényre.

– Nagyon örülünk minden ilyen lehetőségnek, amiket ki is használunk, hiszen jól jön a gyerekek mindennapjaiban egy kis változatosság. Már izgatottan várták, hogy jöhessenek a sportnapra. Nagyon aktívak a testmozgásban a kazinczys diákjaink, a legelterjedtebb sport az iskolában a röplabda, a fiúk és a lányok is nagyon szeretik, de a többi labdajáték is igen népszerű – fejtette ki Tóth Dalma, és megjegyezte: próbálják a hétköznapi testnevelés órákat színesíteni, például télen tornaóra keretében korcsolyázni is elviszik az osztályokat a városi jégpályára, ami szintén másfajta impulzust ad a fiataloknak, és így egy újfajta sportággal is megismerkedhetnek a gyerekek.