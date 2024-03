A történelmi tudásra építő megmérettetés már több mint 10 éves múltra tekint vissza, hiszen a szervezők és a támogatók, a nyíregyházi Bem József Általános Iskola a nyíregyházi lengyel nemzetiségi önkormányzat közöse szívügyének tekinti a két ország közti kapcsolatok ápolását. Ahogy azt Schmidtné Kádár Andrea, a Bem-iskola igazgatóhelyettese, a csapatverseny egyik szervezője elmondta: a cél a hagyományosan jó és erős lengyel-magyar baráti viszony ápolása, tudatosítása, a tanulók ismereteinek bővítése Lengyelországról, illetve tisztelgés az 1848-49-es szabadságharc egyik nagy alakja, Bem József, azaz „Bem apó” emléke előtt.

A nyíregyházi döntő megkezdése előtt a tiszateleki általános iskola hetedik osztályos tanulójával, Veress Balázzsal beszélgettünk. A fiatalember elmondta, a versenyre több hónapon keresztül, délutáni foglalkozások keretében gyakoroltak.

– A kedvenc tantárgyam a történelem, ezért jelölhetett engem is a négyfős csapatba a felkészítő tanárunk, Bereczki Regina, aki velünk együtt rengeteg energiát ölt ebbe a versenybe – fogalmazott lapunknak Veress Balázs. A szerdai versenyt dr. Kovács Ferenc nyitotta meg, aki sok sikert kívánt a versenyzőknek, és emlékeztette őket arra, hogy a városnak három lengyelországi testvértelepülése is van.

– Fontos, hogy a fiatalok is tovább vigyék és adott esetben erősítsék a magyarok és a lengyelek közti több évszázados barátságot – fogalmazott Nyíregyháza polgármestere, aki köszöntőjében kiemelte a lengyel nemzetiségi önkormányzat ezen a téren végzett munkáját is.

A verseny játékos feladatai érintették Frédéric Chopint, II. János Pál pápát, illetve a két ország közös történelmének szerves részét képező Szent Hedviget és Szent Kingát is.

Ténybox:

A résztvevő csapatok és felkészítő tanáraik

Kálmánházi Benedek Elek Általános Iskola (felkészítő tanár: Kertészné Bánszki Erika), Színi Károly Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Nyírpazony, felkészítő tanár Kazup Lilla), Tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola (Bereczki Regina), Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye (Csobán Gergő), Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola Vécsey Károly Tagintézménye (Baloghné Kormány Éva), Dudás Miklós Görögkatolikus Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és AMI (Máriapócs, Kész Piroska), az Ajaki Tamási Áron Általános Iskola AMI (Kész Piroska) diákjai betegség miatt nem tudtak eljönni a versenyre.