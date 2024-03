Kilenclyukú híd-makett, legóállatfarm, papír darumadár: csupán néhány alkotóeleme annak a kiállításnak, amely egy héten át díszítette az Apáczai Csere János Általános Iskola auláját február végén. Az intézmény a Magyarország, szeretlek! projekt keretein belül négy alkalommal más-más hazai tájat dolgozott fel, így február 20–26. között a Hortobágy fenséges helyszíneivel és nevezetességeivel ismerkedhettek meg a diákok, akik kirándulni is elmehettek a térségbe.

A tanárok szervezték

A tanulmányi hét szervezését az iskola négy pedagógusának, Radványi Saroltának, Bogárné Szilágyi Zitának, Lóránt Évának és dr. Dobosné Orosz Évának köszönhették a gyerekek, akik egy kiállítással mutathatták meg, mit sikerült megtanulniuk a tájról.

– Az innovatív munkaközösség javaslatára minden hónapban Magyarország egy-egy tájával ismerkedhetnek meg a gyerekek: ilyenkor film­vetítéssel, kézműves-foglalkozásokkal, agytornával, sporteseményekkel kedveskedünk, valamint a szülők segítségével tablókat, maketteket készítettek a diákok – nyilatkozta lapunknak a Hortobágy-hét egyik szervező tanára, Radványi Sarolta, aki még elárulta: az előző évben A 80 nap alatt a Föld körül című projekt volt az idei sorozathoz hasonló, akkor a diákok minden alkalommal különféle országokkal ismerkedhettek.

Játékok, kirakósok, kvízek

A programon számos feladat várt a gyerekekre, akik később tudásukat is összemérhették. A szervezőktől megtudtuk: a 3. c és a 3. d osztály mellett szinte minden osztály bekapcsolódott a munkákba, a feladatokon készített kézműves munkákból pedig bőven jutott az aulába, a folyosókra és lépcsőfordulókra is, varázslatossá téve az épület belsejét. A díszítés a projekthét első napján készült el: a pásztorok öltözete, csikósok ostora, kalapja, Kilenclyukú híd-makettjei, daruvonulás papírból, őstulok szarva, 100 éves harcsa preparátuma, a hortobágyi puszta legóból, gémeskutak makettjei és rengeteg plakát került ki a paravánokra, oszlopokra, falakra. A nap következő eseménye egy Kahoot verseny volt, amelyet Bogárné Szilágyi Zita tanárnő hirdetett a felső tagozatos tanulóknak, s hatalmas sikerrel zárult, majd Kutykó Hanna Róza és Nemes Norbert 8. c osztályos tanulók tartottak előadást az ebédlőben.

A második napon dr. Dobosné Orosz Éva segítségével a harmadikosok a Hortobágyi Nemzeti Park címerét rakták ki puzzle-darabokból. Ezután Radványi Sarolta tanárnővel filmeztek a tanulók.

– A következő program természetfilm-vetítésekhez kapcsolódott, amelyek alapján a harmadik napon totófeladatokat tölthettek ki a kicsik – mesélte a tanárnő, aki az oktatóanyagok mellett a Hortobágyi mese című rajzfilmmel is kedveskedett. S nem maradt el az origamifoglalkozás sem, a Hortobágy folyóban élő halakat készítették el papírból a gyerekek, Lóránt Éva tanárnő segítségével. Ezek az alkotások szintén kikerültek a folyosóra, s díjazták a kiállított munkákat.



Tablókat hozott a diák

A 3. d osztály egyik tanulója, Jenei Benedek elmesélte, mennyire emlékezetes volt számára a játékos feladatokkal teli hét. – A kedvenc programom az volt, amikor gyűjtőmunkákat készíthettünk, én két tablót hoztam, de a halkészítés is nagyon jó volt – mondta a harmadikos diák, s arról is mesélt, hogy a legóból készült állatfarm is nagyon népszerű lett.

– Az egyik tablómon a hortobágyi kirándulásunkról készítettem anyagokat, a másik pedig a családi utazásunk – folytatta Benedek, aki már többször ellátogatott a Hortobágyra, viszont neki is újdonság volt a csónakázás, melyre az egész osztályt elvitték. A 3. d és a 3. c osztály tanulói lelkiismeretesen mutatták be az egész kiállítást és saját alkotásaikat is, szorgalmas munkájukat pedig megdicsérték a tanárok.