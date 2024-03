Mint többször is beszámoltunk róla, számos alkalommal szervezett már horgászversenyt a kocsordi Iskola-tavon a Mátészalkán élő Varga Albert. Így volt ez a közelmúltban is március 15-én és 17-én is. Mindig vannak érdeklődők, hiszen egy versenynek a hétköznapi horgászatokhoz képest különleges hangulata van, olyankor a szív is szaporábban ver. A megmérettetésen részt szokott venni Varga Albert is, s bizony a szerencsének köszönhetően olykor meg is nyeri a versenyt, mint ahogy történt ez a legutóbbi alkalommal is.