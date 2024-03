Az ember ösztönösen érzi, hogy hol a helye. Azt látom, hogy a mai kor embere egyre inkább visszafordul a természethez, s a természetközeliség nemcsak a túrázásokban ölt formát, hanem azokban a tevékenységekben is, amelyekkel közvetlen kapcsolatba kerülhetünk a természet adta anyagokkal – mondta Vígh-Kovács Szabina. A keramikus néhány éve ült le először a korongozógép elé, s ma már semmi mással nem foglalkozik csak a fazekassággal, szebbnél szebb termékek kerülnek ki a kezei közül. A szülésznői szakmát cserélte le az ősi mesterségre, s mint mondja: bármilyen furcsa, de a két szakma nagyon is közel áll egymáshoz. A műsorban beszél arról, hogyan sajátította el online videók segítségével az agyagozás alapjait, az igazi kihívás pedig az számára, amikor saját fizikai határait feszegetve dolgoz meg egy 18-20 kilós agyagtömböt. Az Agyagoslány sóstói műhelyében workshopokat is tart mindazoknak, akik ki szeretnék kipróbálni magukat ebben az ősi mesterségben. S hogy kiből lehet jó fazekas? Bárkiből, aki szeret alkotni, aki bízik önmagában és van a kitartása.